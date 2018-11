Victorie COLOSALA pentru CSM Bucuresti in Liga Campionilor! Cristina Neagu, meci PERFECT cu Ferencvaros

CSM Bucuresti poate obtine calificarea in turul urmator al Ligii Campionilor pe terenul marii rivale, la Budapesta.

FERENCVAROS 28-34 CSM BUCURESTI



Victorieeeee! CSM Bucuresti ajunge la 6 puncte in grupa de calificare, fiind 99% calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor! Ferencvaros a redus din diferenta pe final, reusind ultimele 3 goluri ale partidei. Cristina Neagu a facut un nou meci mare, reusind cele mai multe goluri pentru CSM si avand procentaj 100% de la 7 metri!

CSM Bucuresti a facut o prima repriza fantastica la Budapesta si a incheiat primul act in avantaj, scor 17-10. Cristina Neagu a inscris 7 goluri si a pornit revenirea CSM-ului, cea care a fost condusa in startul partidei cu 5-1.



Campioana Romaniei, CSM Bucuresti, joaca pe terenul celor de la Ferencvaros in penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor iar o victorie poate asigura calificarea in turul urmator. Venirea lui Dragan Djukic pe banca CSM-ului poate duce la o revenire pentru CSM, invinsa in etapa trecuta pe propriul teren de Vipers.



"Meciul e cu adevarat foarte important pentru noi, mai mult decat pentru Ferencvaros. Pentru noi e o finala, deoarece vrem sa mergem la Budapesta inca o data, nu doar acum" spunea Djukic inaintea partidei.

Clasamentul grupei:

1. Ferencvaros 6 puncte

2. CSM Bucuresti 4 puncte

3. Vipers 3 puncte

4. BBM Bietigheim 3 puncte