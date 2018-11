Manea pleaca de la CSM daca va castiga Liga Campionilor! "Astept 'barza', o rog in fiecare seara sa vina!"

Oana Manea pleaca de la CSM daca va castiga Liga Campionilor. La anul vrea sa devina mama.



CSM a castigat la doua goluri in Norvegia, dupa o revenire senzationala. Daca inving si la Bucuresti, Neagu si Manea se califice in grupele principale. Manea vrea trofeul Ligii inainte sa devina mama.



"Astept barza, dar vad ca la mine nu vrea sa vina, tot o astept, o rog in fiecare seara sa vina si o astpet oricand! In ultimul timp nu ma mai tin balamalele, dar zic ca 33 de ani sunt destul de tanara!", a declarat Oana Manea.



CSM joaca in Liga cu casa inchisa.