CSM Bucuresti renaste la primul meci sub noul antrenor! Victorie in Norvegia, in Liga Campionilor: 29-27 cu Vipers Kristiansand

CSM Bucuresti a invins in deplasare formatia norvegiana Vipers Kristiansand cu scorul de 29-27, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Antrenorul sarb Dragan Djukic, numit joi la carma echipei bucurestene, a debutat astfel cu dreptul pe banca tehnica a CSM-ului, care venea dupa doua esecuri consecutive, in campionat cu SCM Ramnicu Valcea si in Liga Campionilor cu SG BBM Bietigheim.

Campioana Romaniei a inceput slab meciul, fiind condusa cu 4-1 si 5-2. CSM Bucuresti a revenit pe tabela, a egalat si in min. 24 a avut prima oara avantaj, 11-10, dar la pauza scorul a fost egal, 14-14.

CSM Bucuresti a avut o perioada buna si a reusit sa se desprinda la cinci goluri, 21-16, dupa patru reusite consecutive. In min. 51, Vipers s-a apropiat la un singur gol, 25-24, iar finalul a fost unul strans, dar CSMB a castigat cu 29-27, desi in ultimele doua minute a jucat in inferioritate.

Pentru CSM Bucuresti au marcat Andrea Lekic 9 goluri, Cristina Neagu 7, Barbara Lazovic 4, Majda Mehmedovic 3, Jovanka Radicevic 2, Dragana Cvijic 2, Amanda Kurtovic 1, Iulia Curea 1.

Golurile echipei norvegiene au fost reusite de Linn Jorum Sulland 8, Malin Aune 5, Marta Tomac 4, Henny Ella Reistad 4, Emilie Hegh Arntzen 3, Hanna Maria Yttereng 1, Vide Kaurin Jonassen 1, Karoline Olsen 1.

CSM Bucuresti ocupa primul loc in clasament, cu 4 puncte (3 jocuri), urmata de SG BBM Bietigheim, 3 p (2 j), FTC-Rail Cargo Hungaria, 2 p (2 j), Vipers Kristiansand, 1 p (3 j).

CSMB va juca urmatorul meci pe 4 noiembrie, acasa, cu Vipers Kristiansand.