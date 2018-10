Zalaul lui Tadici la distanta URIASA de CSM Bucuresti! Performanta UNICA in Liga Nationala

HC Zalau este singurul club feminin de handbal care a reusit acest lucru in actualul sezon.

Gabriel Chirea

HC Zalau, clubul manageriat si antrenat de Gheorghe Tadici, este singurul din Liga Nationala de handbal feminin (Liga Florilor), care nu are nicio jucatoare straina in lot. La polul opus se afla CSM Bucuresti, care are in lot 10 jucatoare straine si doar 7 romance. In lotul echipei lui Dragan Djukici se gasesc suedezele Nathalie Hagman si Sabina Jacobsen, slovenele Elizabeth Omoregie si Barbara Lazovici, muntenegrencele Jovanka Radicevici si Majda Mehmedovici, sarboaicele Dragana Cvijici si Andrea Lekici, norvegianca Amanda Kurtovici si croata Jelena Grubisici. In acest moment, Zalaul se afla pe locul 7 in clasament, avand cu doar 4 puncte mai putin decat CSM Bucuresti, ocupanta pozitiei a treia.

De altfel, in ultimii ani, echipa de la poalele Mesesului a fost singura din LN care a avut o strategie coerenta - a transferat doar jucatoare autohtone, internationale de junioare si de tineret, handbaliste cu potential de crestere sau a promovat junioarele proprii, care, dupa cateva sezoane petrecute la Zalau, sa poata fi transferate la cluburi mai potente financiar. Numai in vara acestui an, clubul lui Gheorghe Tadici a transferat 6 internationale de tineret, care au participat cu Romania la Campionatul Mondial din Ungaria (Alexandra Pricop, Cristina Lung, Andreea Mihart, Teodora Popescu, Bianca Berbece si Alexandra Severin). De asemenea, HC Zalau este echipa cu cea mai mica medie de varsta din prima liga de handbal feminin (23 ani). Zalaul a ramas singura echipa care respecta politica "100% romance", dupa ce Corona Brasov, "U" Cluj sau CSM Slatina, celelalte echipe, care in editia trecuta de campionat au incercat sa joace doar cu handbaliste autohtone, au recurs la transferul de jucatoare straine.

Liga Nationala masculina de handbal (Liga Zimbrilor) are doi poli - echipele cu pretentii si cu un buget mai mare au in lot foarte multi straini, in timp ce nou-promovatele sau cele cu o finantare mai slaba au in proportie covarsitoare jucatori romani. Daca CSM Bucuresti si Dobrogea Constanta au cate 11 straini, iar Dinamo bifeaza si ea 9, echipe precum Fagaras, Buzau si "U" Cluj nu au in lot niciun stranier. De altfel, in acest moment, ultimele 6 clasate in Liga Zimbrilor au impreuna doar 7 jucatori straini.



Cate jucatoare straine au in lot echipele din Liga Nationala feminina:

CSM Bucuresti (10), SCM Rm. Valcea (8), SCM Craiova (6), CS Magura Cisnadie (6), CS Minaur Baia Mare (5), HC Dunarea Braila (4), SCM Gloria Buzau (4), Corona Brasov (3), CS Gloria Bistrita (2), CSM Roman (2), Danubius Galati (2), CS "U" Cluj-Napoca (2), CSM Slatina (1), HC Zalau (0)

Cati jucatori straini au in lot echipele din Liga Nationala masculina:



CSM Bucuresti (11), HC Dobrogea Sud Constanta (11), Dinamo Bucuresti (9), Steaua Bucuresti (7), Dunarea Calarasi (6), Politehnica Timisoara (6), CSM Bacau (3), Minaur Baia Mare (3), CSM Focsani (2), Potaissa Turda (2), CSU Suceava (1), CSM Fagaras (0), HC Buzau (0), Universitatea Cluj (0)

* s-au luat in calcul sportivele si sportivi eligibili pentru nationalele Romaniei