LIVE TEXT | Romania-Rusia, 08:00, primul meci al tricolorelor din grupele principale de la Campionatul Mondial

Romania infrunta Rusia in primul meci al grupelor principale de la Mondial de handbal.

Dupa superba victorie cu Ungaria, scor 28-27, Cristina Neagu si compania revin duminica de dimineata pentru un prim duel in grupele principale.

Romania infrunta puternica selectionata a Rusiei, care pana acum a adunat cinci succese din tot atatea meciuri la acest Mondial. In clasament, rusoaicele au deja 4 puncte si pornesc cu prima sansa in aceasta confruntare.

De partea cealalta, Romania pleaca cu 0 puncte in grupele principale si are nevoie de doua victorii pentru a-si asigura o grupa usoara in turneul preolimpic din primavara anului viitor.

Dupa meciul cu Rusia, pentru tricolore urmeaza duelurile cu Suedia (marti, 10 decembrie, de la ora 13:30) si Japonia (miercuri, 11 decembrie, de la ora 11:00).

Romania-Rusia se joaca duminica, 9 decembrie, de la ora 08:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.