Gloria Bistriţa a învins, sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg (Danemarca), scor 38-35 (19-18), în etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostase (foto) 9 goluri, Delgado Pinto 7, Seraficeanu 7, pentru Gloria, respectiv Reistad 9, Moller 6, Solberg 5, pentru Team Esbjerg.

În etapa a V-a mai sunt programate disputele dintre DVSC Debrecen – Gyor, Storhamar – Metz şi Borussia Dortmund – Buducnost Podgorica. Potrivit news.ro, în următoarea rundă, Gloria Bistriţa va juca, în deplasare, pe 2 noiembrie, cu Buducnost Podgorica.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana României, CSM Bucureşti.

