VIDEO FC Barcelona a mai câștigat un trofeu! Victorie la limită, în prelungiri

FC Barcelona a mai c&acirc;știgat un trofeu! Victorie la limită, &icirc;n prelungiri Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Trupa catalană este oficial cea mai bună echipă din lume.

TAGS:
VeszpremEmil NielsenXavi PascualAleix Gomezfc barcelona
Din articol

FC Barcelona a câştigat pentru a şasea oară Campionatul Mondial al Cluburilor la handbal masculin, după ce a învins formaţia maghiară Veszprem cu scorul de 31-30, în urma a două perioade de prelungiri, joi, în finala desfăşurată în Noua Capitală Administrativă a Egiptului, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Emil Nielsen, nu mai puțin de 27 de intervenții în FC Barcelona - Veszprem 31-30

Catalanii au avut un portar, danezul Emil Nielsen, eroic în ultimele secunde, câştigând trofeul pentru prima oară din 2019. 

Nielsen a avut nu mai puţin de 27 de intervenţii în acest meci, încheind cu un procentaj de 49%. 

Portarul a împiedicat echipa antrenată de Xavi Pascual (ex-CS Dinamo Bucureşti) să se desprindă la scorul de 30-29, iar Ludovic Fabregas, care a revenit la Barca de la Veszprem în această vară, a egalat. 

Aleix Gomez, de neoprit în finala Campionatului Mondial al Cluburilor

Nielsen a apărat apoi aruncarea extremei franceze Hugo Descat (ex-CS Dinamo), astfel că golul lui Aleix Gomez a făcut diferenţa.

Aleix Gomez a marcat 6 goluri pentru catalani, Barrufet 5, Dika Mem 4, Timothey Nguessan 4, Ludovic Fabregas 3, Janc 3, Frade 3.

De la învinşi, cei mai buni marcatori au fost Descat 8 goluri, Pechmalbec 3, Remili 6, Marguc 4, Martinovic 6.

Veszprem o eliminase în semifinale pe campioana Europei, Magdeburg.

Finala competiţiei a avut prelungiri pentru al patrulea an la rând, scrie Agerpres.

SC Magdeburg a obţinut medaliile de bronz, după ce a dispus în finala mică de echipa egipteană Al Ahly cu 32-23.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Vreme extremă &icirc;n aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. &rdquo;Anotimpul s-a schimbat peste noapte&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Decizia luată de Liverpool, după ce a aflat că Real Madrid vrea să-i mai ia un jucător
Decizia luată de Liverpool, după ce a aflat că Real Madrid vrea să-i mai ia un jucător
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Ovidiu Burcă la Sepsi? Laszlo Dioszegi a făcut anunțul
Ce se întâmplă cu Ovidiu Burcă la Sepsi? Laszlo Dioszegi a făcut anunțul
Bournemouth - Fulham, de la 22:00 pe VOYO. Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool!
Bournemouth - Fulham, de la 22:00 pe VOYO. Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool!
Unirea Slobozia - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; v&acirc;nează o victorie importantă
Unirea Slobozia - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. ”Câinii” vânează o victorie importantă
Paula Badosa l-a imitat pe Rafael Nadal și a semnat cu saudiții
Paula Badosa l-a imitat pe Rafael Nadal și a semnat cu saudiții
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: &rdquo;Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui&rdquo;

Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: ”Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui”

Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a &icirc;ndeplinit

Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: "Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit"

OUT de la FCSB! Gigi Becali: Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot

OUT de la FCSB! Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: &bdquo;&Icirc;l vor costa viitoarele transferuri!&rdquo; + ce a spus despre FCSB - Young Boys

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: „Îl vor costa viitoarele transferuri!” + ce a spus despre FCSB - Young Boys

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: &rdquo;Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!&rdquo;

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”

FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Campioana Rom&acirc;niei, fără replică &icirc;n fața elvețienilor

FCSB – Young Boys 0-2! Campioana României, fără replică în fața elvețienilor



Recomandarile redactiei
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Ovidiu Burcă la Sepsi? Laszlo Dioszegi a făcut anunțul
Ce se întâmplă cu Ovidiu Burcă la Sepsi? Laszlo Dioszegi a făcut anunțul
Decizia luată de Liverpool, după ce a aflat că Real Madrid vrea să-i mai ia un jucător
Decizia luată de Liverpool, după ce a aflat că Real Madrid vrea să-i mai ia un jucător
Pancu, atac direct la Rădoi după eșecul Craiovei: De ce mai țineți jucătorii U21? Doar pentru campionat?!
Pancu, atac direct la Rădoi după eșecul Craiovei: "De ce mai țineți jucătorii U21? Doar pentru campionat?!"
Ce au făcut adversarele lui FCSB &icirc;n etapa a doua din Europa League: Basel a dat lovitura cu Stuttgart, Steaua Roșie a comis-o &icirc;n 89!
Ce au făcut adversarele lui FCSB în etapa a doua din Europa League: Basel a dat lovitura cu Stuttgart, Steaua Roșie a comis-o în '89!
Răzbunarea unui c&acirc;ine pe Arena Națională! FCSB, răpusă de dinamovistul din staff-ul lui Young Boys: Puțină lume știe
Răzbunarea unui "câine" pe Arena Națională! FCSB, răpusă de dinamovistul din staff-ul lui Young Boys: "Puțină lume știe"
Alte subiecte de interes
Xavi Pascual pleacă de la Dinamo! Va antrena un colos al Europei&nbsp;
Xavi Pascual pleacă de la Dinamo! Va antrena un colos al Europei 
Tulburător! Au fost momente impresionante cu Petre Cozma la Veszprem
Tulburător! Au fost momente impresionante cu Petre Cozma la Veszprem
Știm primele două semifinaliste de la EHF EURO 2024! Campioana mondială și cea europeană &icirc;și respectă blazonul
Știm primele două semifinaliste de la EHF EURO 2024! Campioana mondială și cea europeană își respectă blazonul
Dueluri de foc pentru Dinamo, &icirc;n grupele Champions League la handbal masculin&nbsp;
Dueluri de foc pentru Dinamo, în grupele Champions League la handbal masculin 
Dinamo s-a calificat &icirc;n sferturile EHF European League după ce a &icirc;nvins-o categoric și &icirc;n retur pe Bjerringbro-Silkeborg!
Dinamo s-a calificat în sferturile EHF European League după ce a învins-o categoric și în retur pe Bjerringbro-Silkeborg!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
CITESTE SI
Vremea severă lovește Rom&acirc;nia. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, &icirc;nchisă

stirileprotv Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

Unul dintre cele mai mari mistere ale secolului XX, descifrat? Ce este &rdquo;obiectul Taraia&rdquo;, descoperit &icirc;ntr-o lagună

protv Unul dintre cele mai mari mistere ale secolului XX, descifrat? Ce este ”obiectul Taraia”, descoperit într-o lagună

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!