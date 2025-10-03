FC Barcelona a câştigat pentru a şasea oară Campionatul Mondial al Cluburilor la handbal masculin, după ce a învins formaţia maghiară Veszprem cu scorul de 31-30, în urma a două perioade de prelungiri, joi, în finala desfăşurată în Noua Capitală Administrativă a Egiptului, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Emil Nielsen, nu mai puțin de 27 de intervenții în FC Barcelona - Veszprem 31-30



Catalanii au avut un portar, danezul Emil Nielsen, eroic în ultimele secunde, câştigând trofeul pentru prima oară din 2019.

Nielsen a avut nu mai puţin de 27 de intervenţii în acest meci, încheind cu un procentaj de 49%.

Portarul a împiedicat echipa antrenată de Xavi Pascual (ex-CS Dinamo Bucureşti) să se desprindă la scorul de 30-29, iar Ludovic Fabregas, care a revenit la Barca de la Veszprem în această vară, a egalat.

