Echipele Danemarcei şi Suediei şi-au asigurat calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal masculin din Germania - EHF EURO 2024, după ce au obţinut victorii, duminică, la Hamburg, în grupele principale, transmite AFP.

Campioana mondială en titre, Danemarca, a dispus de Norvegia cu 29-23, succes care i-a adus primul loc în Grupa a doua principală, după o evoluţie remarcabilă a portarului Emil Nielsen (15 intervenţii, 39%).

Suedia, deţinătoarea titlului continental, a trecut de Portugalia cu 40-33, condusă de Lucas Pellas (10 goluri). Centrul portughez Martim Costa a marcat 8 goluri şi este golgheterul la zi al competiţiei (46 de reuşite), urmat de danezul Mathias Gidsel (42).

În alt meci din Grupa a doua principală, Slovenia a învins Olanda cu 37-34.

Clasamentul din grupa a doua principală

1. Danemarca 8 puncte

2. Suedia 6

3. Portugalia 4 (-9)

4. Slovenia 4 (-5)

5. Norvegia 2

6. Olanda 0

La egalitate de puncte departajarea se face prin rezultatul meciului direct. Primele două clasate se califică în semifinale.

???? ???????????????????????????????????? | ???????????????????? ???????? ⚡️ Danish and Swedish fans will meet again in the Lanxess Arena ????️#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/rUs5666Gc6 — EHF EURO (@EHFEURO) January 21, 2024

Agerpres