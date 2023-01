"Tigroaicele" au revenit la pregătire pe 2 ianuarie, zi în care au efectuat două antrenamente, iar astăzi au avut o ședință de pregătire în formulă completă în Sala Dinamo. CSM București a disputat ultimul meci pe 30 decembrie (37-26 cu CS Dacia Mioveni), iar sportivele au primit doar două zile de vacanță, pentru că pe 4 ianuarie este programat meciul cu CSM Slatina (deplasare). Ulterior, vor urma partidele cu DHK Banik Most (7 ianuarie / deplasare / Champions League), Odense Handbold (14 ianuarie / acasă / Champions League) și Gloria Buzău (18 ianuarie / acasă).

Sunt pe primul loc în Champions League și în Liga Florilor

CSM București este lider în Liga Florilor, cu 31 de puncte în 11 meciuri jucate, golaveraj +94. Echipa susținută de PMB stă mai bine în clasament decât Gloria Buzău (27p, +34), CS Rapid (25p, +57), Gloria Bistrița-Năsăud (25p, +34) și SCM Rm. Vâlcea (25p, +33). Neagu&co. sunt neînvinse în competiția internă și au câștigat 10 meciuri (inclusiv în derby-urile cu Rm. Vâlcea 34-30 și Gloria Bistrița 31-23) și au remizat doar cu Rapid (31-31), în prima etapă a sezonului.

De asemenea, echipa este lider în Grupa A din Champions League (15p, 9m, +35), fiind urmată de Vipers (13p, +58), Odense (12p, +28), Bietingheim (10p, +38), Ferencvaros (9p, +18), Brest (7p, -12), Krim Ljubljana (6p, -10) și Banik Most (0p, -155). În faza grupelor, mai sunt programate meciurile cu Banik Most (7 ianuarie / deplasare), Odense Handbold (14 ianuarie / acasă), SG BBM Bietigheim (22 ianuarie / deplasare), Brest Bretagne Handball (5 februarie / acasă) și RK Krim Mercator (12 februarie / deplasare). CSM București trebuie să ocupe unul din primele două locuri, pentru a se califica direct în faza sferturilor de finală.

"Cred că suntem destul de mature ca să avem grijă la dieta de Sărbători"

"Nu am mâncat sarmale de Sărbători, am ținut la dietă. Nu a fost ceva impus de antrenori, un meniu sau o dietă de Sărbători, doar ne atenționează să avem grijă la ceea ce mâncăm și la durata petrecerii de Revelion. Dar cred că suntem destul de mature ca să avem grijă. Am avut și o perioadă scurtă de vacanță, cam două zile, nu știu ce puteam să facem în timpul acesta.

Am ajuns la al doilea antrenament din 2023. Nu am ținut să petrecem foarte mult, pentru că avem treabă de făcut și meciuri de câștigat. Cred că va fi un an dificil, dar cred că suntem ok, la cum simt echipa în acest moment. Am terminat anul 2022 într-o formă bună, am câștigat meciuri și jocul a mers, sperăm să continuăm la fel și în 2023. Dorința mea pentru 2023 este să terminăm sezonul cu bine și să avem o medalie în Champions League", a declarat Alicia Gogîrlă.

"Dorința mea pentru 2023 este să câștigăm Champions League"

Siraba Dembele a spus și ea că "mă simt bine la antrenament, avem continuitate în activitate, pentru că am avut o pauză scurtă. Ne-am relaxat un pic, am petrecut Revelionul liniștiți. A fost o vacanță scurtă, dar suntem obișnuite. Nu pot să spun că am petrecut prea mult, a fost mai mult o pauză bună de relaxare. Am stat acasă, m-am odihnit. Dorința pe care mi-am pus-o pentru anul 2023 este să câștig Champions League.

E o dorință concretă și importantă. Eu cred că va fi greu, dar este posibil de îndeplinit. Clubul a câștigat doar o dată acest trofeu, va fi dificil, dar vom încerca. Trebuie să continuăm în acest mod, cu multă muncă, și să fim pregătite pentru momentele importante. Ne gândim deja la meciul din Slatina, de mâine. Nu va fi unul ușor, pentru că jucăm în deplasare și întâlnim o echipă care luptă mult și până la final. Trebuie să rămânem concentrate".

"Vrem să câștigăm campionatul în România și să ne calificăm în Final-Four-ul Champions League"

Antrenorul Adrian Vasile e și el de părere că fetele sale nu au avut destul timp la dispoziție pentru a acumula kilograme în plus, să facă excese alimentare sau să regreseze fizic după petreceri prelungite. "Am avut puțin timp liber de Sărbători, dar cred că a fost suficient cât să ne regăsim liniștea, acasă, cu familia. Ne bucurăm că ne-am reîntors la activitatea noastră. Fetele au avut meci, au avut doar două zile de pauză, ieri deja ne-am antrenat, am avut două antrenamente. Nu au avut o pauză atât de mare ca să facă excese alimentare sau de alt fel. Ne așteaptă o jumătate de an foarte importantă, la finalul căreia se vor decerna premiile.

Suntem mulțumiți de prima parte și suntem conștienți de munca pe care trebuie să o depunem în continuare pentru a fi la fel de competitivi. Obiectivele noastre din fiecare sezon sunt să avem un joc bun și rezultate, pe finalul anului trecut am ajuns și la niște reglaje fine care ne-a permis să facem față la nivel înalt. Principala mea dorință e ca fetele să fie sănătoase, pentru că am ajuns să înțelegem motivele când jucăm bine, dar și când nu evoluăm bine. Apoi, vrem să câștigăm campionatul în România și să ne calificăm în Final-Four-ul Champions League.

Suntem conștienți de importanța sezonului acesta. Toți avem dorințe importante pentru 2023, suntem un grup care țintește foarte sus în fiecare an. E un lucru extraordinar, care ne motivează și ne obligă, să facem parte din elita handbalului feminin. Visul suprem rămâne o medalie cât mai strălucitoare în Champions League. Ambele competiții sunt extrem de echilibrate. Față de acum 5-6 ani, sunt mult mai multe echipe competitive, atât în campionat, cât și în Champions League".

Text și foto - Gabriel Chirea