Valentin Ghionea: "Cred că handbalul poate fi numit un sport național, în situația de acum"

Ghionea se bucură că spaniolul Xavi Pascual, care este și selecționer al României, a decis să rămână la Dinamo, deși a avut ofertă de la PSG. Extrema dreapta spune că rezultatele bune ale echipelor de club pot revigora și prestațiile echipelor naționale.

"Decizia lui Xavi Pascual, un lucru bun pentru întregul handbal românesc"

"E o veste bună că un antrenor de talia lui Xavi Pascual a decis să rămână alături de club până în 2026. E un lucru bun pentru jucători, pentru club, pentru întregul handbal românesc. Știm că a făcut sacrificii ca să rămână în România. Prezența sa ne motivează mai mult, pentru a atinge obiectivul nostru, acela de a ajunge într-un Final Four, Și, de ce nu, chiar să-l câștigăm. Muncim mult zi de zi și sperăm să reușim.

Echipa de handbal a fost declarată echipa anului la Dinamo. Le mulțumim mult celor care ne apreciaza și ne susțin. Cred că merităm acest premiu, pentru că am muncit foarte mult anul acesta, dar și în sezonul trecut. Rezultatele pe care le aveam acum nu sunt întâmplătoare, am muncit mult pentru ele. Încercăm să menținem această linie.

Se vorbește de investițiile fără limită de la echipa noastră. Dar cred că sunt mult sub investițiile multor echipe din Liga Campionilor. Bugetele sunt foarte mari la echipele cu care noi încercăm să concurăm. Fără o investiție bună, nu cred că se poate ajunge la o performanță foarte mare. Încercăm să ne agățăm de acest moment în care este acum Dinamo. Cred că bugetul ar trebui să crească de la an la an, pentru că doar așa putem atinge obiective importante.

"Celelalte echipe încep să respecte Dinamo, nu mai suntem ușor de învins"

Dinamo este o echipă care nu mai poate fi învinsă ușor, celelalte echipe încep să respecte Dinamo. Avem trei echipe românești în Liga Campionilor, toate fiind calificate sau cu șanse de calificare în fazele următoare. Handbalul este un sport important în România, e un sport iubit de foarte mulți ani. S-a creat mereu emulație în jurul său, mai ales în ultimii ani. Cred că handbalul poate fi numit un sport național, în situația de acum, cu echipe foarte bune - Dinamo, la băieți, CSM București și Rapid, la fete. Este iubit de foarte multă lume în țara noastră.

Poate că handbalul ar merita și o sală mult mai mare. Așteptăm construcția noii Săli Polivalente din București, dar și alte lucrări de infrastructură, în toată România. Așteptăm infrastructură pentru competițiile de seniori, dar și investiții în infrastructura pentru cei mici, pentru că de acolo vin talentele handbalului românesc.

Ce ar trebui să se întâmple în 2023 ca să fie mai bun ca anul acesta? Când ai un an bun, întotdeauna încerci ca următorul să fie și mai bun. Dorim să realizăm cele mai bune rezultate din istoria handbalului dinamovist, sper să le obținem. Sper ca tot handbalul românesc de fructifice momentul, inclusiv echipele naționale, pentru că trebuie să revenim acolo unde ne este locul", a declarat căpitanul lui Dinamo.

Handbalul, trei echipe cu șanse să treacă de grupele Champions League

CSM București este lider în Grupa A a Women Champions League, cu 15 puncte în 9 meciuri, având șanse să meargă direct în sferturile de finală ale competiției. "Tigroaicele" au înregistrat 7 victorii (Krim Ljubljana 30-28, Brest Bretagne 33-26, Odense 31-27, Banik Most 40-25, Ferencvaros 30-24 și 33-29, Vipers 27-24), un egal (Bietingheim (28-28) și o singură înfrângere (Vipers 35-29) și mai au de jucat cu Banik Most (7 ianuarie / deplasare), Odense (14 ianuarie / acasă), Bietingheim (22 ianuarie / deplasare), Brest Bretagne (5 februarie / acasă) și Krim (12 februarie / deplasare).

CS Rapid București ocupă poziția a patra în Grupa B, cu 14 puncte acumulate (+23), după Metz (15p), Team Esbjerg (14p / +67) și Gyor (14p / +61) și are, de asemenea, șanse mari să evite play-off-ul pentru a ajunge în "optimi". Trupa din Giulești a înregistrat 6 victorii (Lokomotiva Zagreb 31-27, Kastamonu 33-26, Esbjerg 34-32, Storhamar 27-25 și 36-29, Gyor 30-27), 2 egaluri (Metz 32-32, Buducnost 30-30) și o înfrângere (Gyor 30-32) și mai are de jucat cu Buducnost (8 ianuarie / acasă), Esbjerg (15 ianuarie / deplasare), Kastamonu (21 ianuarie / acasă), Metz (4 februarie / deplasare) și Lokomotiva Zagreb (12 februarie / acasă).

În Champions League de handbal masculin, CS Dinamo București ocupă poziția a patra în Grupa A, cu 11 puncte acumulate în zece meciuri jucate, urmându-le în clasament celor de la PSG (16p), Veszprem (16p) și Magdeburg (14p), dar suclasându-le pe GOG Handbold (9p), RK Zagreb (8p), Wisla Plock (5p) și FC Porto (1p). Până acum, elevii lui Xavi Pascual au câștigat cu Porto (32-27), Zagreb (29-28) și Plock (32-28, 28-26), au remizat cu GOG (38-38), Zagreb (27-27) și Veszprem (31-31) și au cedat partidele cu Magdeburg (28-30), Veszprem (30-33) și PSG (29-36). În faza grupelor, dinamoviștii mai au de jucat cu Porto (8 februarie / deplasare), PSG (16 februarie / deplasare), GOG (23 februarie / acasă) și Magdeburg (2 martie / deplasare).

Ghionea, unul dintre puținii jucători activi din lotul României de la Euro 2011

Valentin Ghionea (38 de ani) este născut la Craiova și a evoluat pentru HC Minaur Baia Mare (2002-2005), CS Dinamo (2005-2007, 2020-2022), Pick Szeged (2007-2010), UCM Reșița (2010-2011), Universitatea Cluj-Napoca (2011), HCM Constanța (2011-2012), Wisla Plock (2012-2018) și Sporting Lisabona (2018-2020).

Internațional român în perioada 2002-2018, el este unul dintre puținii handbaliști români în activitate care a evoluat la un turneu final, el făcând parte din lotul lui Vasile Stângă și Nicolae Munteanu la Euro 2011. Ghionea nu a mai jucat pentru "tricolori" din 2018, când s-a accidentat grav la meciul cu Franța de la Cluj și a acuzat nepăsarea oficialilor federației față de sportivi, naționala fiind vitregită din același motiv și de absențele altor jucători de valoare, precum Mihai Popescu, Alexandru Csepreghi și Cristian Fenici.

În preliminariile Euro 2024, "tricolorii" ocupă locul al doilea în Grupa 4, cu 2 puncte acumulate în două meciuri jucate, după 32-36 cu Austria și 34-26 cu Ucraina și mai au de jucat cu Insulele Feroe (8 martie 2023, deplasare / 11 martie, acasă), Austria (24 aprilie, acasă) și Ucraina (30 aprilie, deplasare). La turneul final se califică primele două locuri din fiecare grupă și patru dintre ocupantele poziției a treia cu cel mai bun punctaj.

Foto - Gabriel Chirea

