Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”

Ce urmează pentru Vlad Chiricheș, ”interzis” de Gigi Becali la FCSB: ”E o opțiune bună pentru el”

România a fost repartizată în Grupa B, alături de Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2026, la tragerea la sorţi desfăşurată joi seara, la Katowice (Polonia).

Turneul final, cu 24 de echipe, va avea loc în perioada 3-20 decembrie în cinci ţări, România (Cluj-Napoca şi Oradea), Cehia (Brno), Slovacia (Bratislava), Polonia (Katowice) şi Turcia (Antalya).

Norvegia este campioana olimpică, mondială şi europeană en titre, Danemarca fiind finalista EURO 2024, iar Ungaria medaliata cu bronz.Grecia este debutantă la un turneu final EURO.Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în grupele principale, care vor fi găzduite de Cluj-Napoca (pentru grupele A, B şi C) şi de Katowice (grupele D, E şi F).

Spodek Arena din Katowice va găzdui semifinalele (18 decembrie) şi finalele (20 decembrie).România s-a clasat pe locul 11 la EURO 2024.

Componenţa grupelor EURO 2026

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda;

Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România, Elveţia, Macedonia de Nord;

Grupa C (Antalya): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia;

Grupa D (Brno): Olanda, Cehia, Austria, Croaţia;

Grupa E (Katowice): Franţa, Polonia, Feroe, Ucraina;Grupa F (Bratislava): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia.