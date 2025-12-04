România a pierdut meciul cu Ungaria, scor 29-34, și a pierdut orice șansă pentru calificare în sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin.



În urma acestui rezultat, ”tricolorele” au ieșit complet din calculele pentru primele două locuri, dar meciurile cu Senegal și Elveția rămân importante, având în vedere că avem ca obiectiv clasarea în primele zece națiuni de la turneul final.



Două jucătoare din naționala României au impresionat-o pe Crina Pintea: ”Muncă și seriozitate”



Crina Pintea a urmărit atent meciul cu Ungaria de la Rotterdam și a remarcat două jucătoare în selecționata lui Ovidiu Mihăilă: Mihaela Mihai, colega sa de la CSM București, și Eva Kerekeș, de la Gloria Bistrița.



„Colegă cu mine este Mihaela Mihai, în care eu văd foarte mult potențial. Încă are. A ratat una, a avut șansă apoi și a dat gol. Uneori, cazi dacă nu-ți intră. Mi s-a întâmplat și mie de-a lungul anilor.



Mie mi-a plăcut foarte mult. Eva Kerekeș îmi place foarte mult și cred că poate să ajungă la un nivel foarte înalt cu foarte multă muncă și seriozitate”, a spus Crina Pintea, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Crina Pintea, multiplă campioană națională cu CSM București și câștigătoare a Ligii Campionilor cu Gyor în 2019, a fost numită de EHF cel mai bun pivot în Champions League în 2019. Pintea e una dintre cele mai valoroase handbaliste ale României în ultimii 15 ani.



România - Ungaria 29-34. Suntem OUT din calculele pentru sferturi



România pierde un meci cu o încărcătură aparte. ”Tricolorele” erau obligate să câștige această partidă pentru a păstra șanse la calificare în sferturile competiției, dar Ungaria a controlat aproape tot jocul și nu ne-a dat nicio șansă.



Maghiarele au profitat din plin de apărarea firavă a fetelor noastre. Am avut și ghinion, mai ales în repriza secundă, când am bifat mai multe ocazii mari. Janurik a fost la înălțime. Și când nu a fost, a intervenit bara de fiecare dată.



Rămânem cu obiectivul setat înainte de startul acestei competiții, și anume clasarea în primele zece națiuni de la acest turneu final, motiv pentru care meciurile cu Elveția și Senegal rămân, în continuare, foarte importante.

