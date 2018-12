DISCURSUL Cristinei Neagu in vestiarul Romaniei! Ce le-a spus colegelor sale inaintea finalei mici, pentru medaliile de bronz

Romania a pierdut cu 22-28 semifinala cu Rusia, de la EURO.

Nationala de handbal feminin a Romaniei va juca pentru medaliile de bronz la EURO. Romania a cedat cu 22-28 in fata Rusiei, in semifinale, iar acum isi asteapta adversara din finala mica. Franta sau Olanda ii vor iesi in cale. Romania a mai cucerit bronzul european si in 2010.

Romania a fost nevoita sa se descurce fara Cristina Neagu, care s-a ales cu o accidentare teribila in meciul cu Ungaria si va lipsi 6 luni de pe parchet.

Chiar daca nu a putut juca, Neagu a fost alaturi de colegele sale. Ea a stat in spatele bancii tehnice si a urlat tot meciul.

La final, ca si inaintea partidei, ea a mers in carje la vestiar.

"Cristina (n.r Neagu) a fost in vestiar inainte de meci, la pauza si dupa. Ne-a spus sa visam, sa jucam, sa dam ce putem", a dezvaluit Cristina Florica la finalul meciului cu Rusia.