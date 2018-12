ROMANIA - RUSIA 22-28 | REACTIA SELECTIONERULUI AMBROS MARTIN dupa infrangerea din semifinale! Unde spune ca s-a rupt meciul

Romania 22-28 Rusia, in semifinalele EURO. Jucam finala mica impotriva pierzatoarei dintre Franta si Olanda. Ambros Martin a vorbit la finalul meciului.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

"Le-am zis fetelor ca trebuie mai multa atentie in defensiva, ca ne trebuie mai multa incredere. Noi am facut o treaba buna la inceput, dar nu ne-am descurcat individual, 1 la 1. Nu am simtit bine spatiile, nu am reusit sa le tinem piept Annei Sen si Vyakhirevei.



Stiam cum joaca Rusia. Cred ca e greu sa bati Rusia cand iei 28 de goluri. Dar noi ne-am luptat, am jucat mai bine pe atac, unde am avut mai multa incredere.

Au rupt meciul in debutul reprizei a doua, cand au dat trei goluri. Cand esti in inferioritate, apare acea cadere.

Poate ca era altceva cu Neagu pe teren, dar asta nu este o scuza. Trebuie sa jucam si fara ea.

Nu vreau pe nimeni in finala mica, se poate?! Nu, doar zic asa...



Olanda si Franta sunt echipe foarte puternice. Nu conteaza peste cine vom da in finala mica.

Fetele au aratat spirit, nimeni nu le poate reprosa nimic. Trebuie sa fim multumiti de fete", a spus Ambros Martin.