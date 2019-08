Dinamo a transferat un handbalist de la Veszprem, finalista Ligii Campionilor

Echipa masculina de handbal Dinamo a inchis lista transferurilor pentru noul sezon cu o mutare de senzatie.

Moorchegani Iman Jamali (27 de ani), evolueaza pe postul de inter si are 2 metri inaltime. Nascut pe 11 octombrie 1991 la Isfahan, in Iran, Jamali a obtinut cetatenia maghiara in 2015, evoland pentru ambele nationale. De-a lungul carierei, Jamali a evoluat la Foolad Sepahan (2009-2012) si Veszprem (2012-2019), fiind imprumutat de clubul maghiar in doua randuri, la IFK Kristianstad (2015-2016) si Meshkov Brest (2016-2017). El va juca la campioana Romaniei pentru cel putin un sezon (contract pe un an cu posibilitatea de prelungire pe inca unul).



Jamali este considerat unul dintre cei mai spectaculosi jucatori straini care au evoluat vreodata in Romania si a jucat in ultimele 7 sezoane in Liga Campionilor, reusind sa marcheze 206 goluri. A fost pe teren la finala Ligii Campionilor din 2015, intr-un meci Veszprem - Barcelona si, de asemenea, a evoluat pentru Veszprem si in ultimul sezon, cand echipa a ajuns din nou in finala Ligii Campionilor.



Jamali se alatura altor transferuri bune facute de Dinamo in aceasta vara: Jakov Vrankovici (Tatabanya / 26 de ani / international croat / a castigat cu Dinamo 2 titluri nationale, 1 Cupa si 1 Supercupa a Romaniei, iar in 2015 a fost declarat cel mai valoros jucator strain din campionatul intern), Alexandru Asoltanei (HC Buzau / 29 ani / international roman / dublu campion cu Dinamo), Mohamed Mamdouh Shebib (Montpellier / 30 ani / international egiptean / castigator al Ligii Campionilor, in 2018), Rome Hebo (Primeriro de Agosto / 27 ani / international angolez), Raul Nantes (Helvetia Anaitasuna / 29 ani / international brazilian, locul 9 la ultima editie a Campionatului Mondial), Stefan Vujici (Steaua Bucuresti / 28 ani / international sarb / unul dintre cei mai valorosi handbalisti din campionatul intern in ultimele doua sezoane), Andrei Lazar (CSM Bucuresti / 19 ani / international roman de juniori) si Calin Hossu („U” Cluj / 20 ani / roman / fost junior la THW Kiel).



Dinamo este campioana Romaniei la handbal masculin in ultimele 4 sezoane si va juca direct in grupele Ligii Campionilor (grupele valorice C/D), intr-o grupa cu Chekhovskie Medvedi (Rusia), Kadetten Schaffhausen (Elvetia), GOG Handbold (Danemarca), Wisla Plock (Polonia) si IFK Kristianstad (Suedia). In sezonul trecut, dinamovistii au ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au pierdut la limita „dubla” cu Sporting Lisabona (31-32, 26-27).