Dinamo ocupă locul al cincilea în Grupa A a Champions League, cu 6 puncte acumulate în cinci meciuri jucate (golaveraj +5).

Sporting Lisabona conduce grupa din Champions League

În fața sa sunt Sporting Lisabona (9 puncte, 5 meciuri), Veszprem (8 puncte, 5 meciuri), PSG (8 puncte, 5 meciuri și Fuchse Berlin (6 puncte, 5 meciuri, +12), iar "dulăii" sunt urmați de Wisla Plock (2 puncte, 5 meciuri), RK Pelister (1 punct, 5 meciuri) și Fredericia HK (0 puncte, 5 meciuri).



Primele două clasate la finalul fazei grupelor se califică direct în sferturilor de finală, în timp ocupantele pozițiilor 3-6 merg în play-off. Dinamoviștii s-au impus în partidele cu Fredericia (37-28 / acasă), Wisla Plock (26-28 / deplasare) și Pelister (34-25 / acasă) și au pierdut confruntările cu Veszprem (36-24 / deplasare) și PSG (35-32 / deplasare). Următorul meci va fi contra lui Sporting, pe teren propriu, mâine, de la ora 19:45.



ANDRE GOMES:

"Va fi un meci greu, cu siguranță, la fel cum au fost toate meciurile din Champions League de până acum. Sporting este într-o formă bună, dar și noi jucăm bine. Mâine va fi un război pe teren. Am jucat la Porto, știu bine care e spiritul celor de la Sporting, au lucrat cu același grup timp ce mulți ani. Își îmbunătățesc jocul, ne-au arătat asta. Va fi un meci frumos, mă bucur că îi voi întâlni din nou, că voi juca împotriva lor. Nu e un meci special, e un meci ca orice alt meci din Champions League, are aceeași importanță.



Am făcut un meci grozav contra lui PSG, ei au învins, dar suntem mândri de evoluția noastră. Eu sunt sănătos și sunt gata să intru pe teren, să ajut echipa. Sper ca fanii să vină în număr mare, așa cum vin de fiecare dată când jucăm în Champions League. Vrem să le mulțumim pentru tot suportul pe care ni l-au oferit până acum".



DARKO DJUKIC:

"Ne așteaptă un meci foarte greu, am văzut cu toții că Sporting încă nu a pierdut în acest sezon. Sunt o echipă solidă, care joacă un handbal de calitate. Suntem fericiți că ne putem măsura forțele cu ei. Eu am încredere că Dinamo va câștiga acest meci, pentru că este o partidă importantă pentru noi. Dacă învingem, vom fi din nou în cărți pentru primele două-trei locuri. Cred că suporterii vor veni în număr mare ca să ne susțină mâine, avem nevoie de ajutorul lor.



Am jucat la Sporting până acum un an, dar s-a schimbat mult. Au schimbat antrenorul și mulți dintre jucători. Au alt stil de joc, alt sistem. Va fi total diferit de ce știam despre ei. Știu mentalitatea lor, știu că joacă foarte bine acasă. Să sperăm că nu au un joc la fel de solid în deplasare. Mă aștept să câștigăm meciul de mâine. Șansele sunt 50-50, nu există favorită.



Poate că avem un avantaj pentru că jucăm pe propriul teren, dar cred că ei joacă cel mai bun handbal din Europa, în acest moment. Ei și Barcelona încă sunt neînvinși, asta spune multe despre forța lor. Am avut victoria cu PSG la îndemână. Dar două - trei faze au făcut diferența la final. A fost un meci bun făcut de noi, pentru că PSG este una dintre cele mai puternice echipe din Europa. Cred că va fi diferit când vor veni la București".



DAVID DAVIS, antrenor Dinamo:

"Nu am așteptări, pentru că atunci când ai așteptări mari vei avea și dezamăgiri mari. Am încredere în echipă, care se îmbunătățește, asta e cel mai important. Încercăm să ne consolidăm locul în această fază a competiției. Cred că acest lucru poate fi îndeplinit dacă luptăm pentru victorie în fiecare meci, la fiecare fază, și apoi vedem ce se întâmplă. Va fi greu, pentru că Sporting joacă fantastic, au un antrenor excelent. Au început foarte bine competiția și acum au o încredere mare în forțele lor. E o echipă foarte bună, cu rezultate foarte bune, dar vrem să îi învingem.



Toată lumea știe că punctele de pe teren propriu sunt vitale în Champions League, dacă vrei să avansezi în fazele superioare. Deci vom lupta și ne vom concentra pe meci, dar va fi destul de complicat. Dacă ar fi să comparăm, Sporting din acest moment este la nivelul lui Magdeburg din ultimii doi ani.



Meciul cu PSG a fost unul complicat, dar am avut o evoluție bună și am învățat multe lucuri din acea partidă. Vrem să ne consolidăm jocul și să fim capabili să câștigăm în deplasare, indiferent de numele adversarului. E un pas înainte pe care trebuie să-l facem, să aducem puncte din meciurile importante din deplasare. Nu suntem dezamăgiți, am văzut că e posibil să fim egalii unei echipe de nivel foarte înalt".

Foto - Getty Images