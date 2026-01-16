CSM București, forcing pe piața transferurilor. Pernille Brandenborg, la clubul Primăriei!

Născută la 29 iulie 1997, Pernille Brandenborg este o handbalistă din Danemarca, cu origini în Insulele Feroe, care evoluează în prezent pentru Storhamar HE. Ea este, totodată, o prezență emblematică în echipa națională feminină a Insulelor Feroe, unde deține și rolul de căpitan, scrie site-ul CSM-ului.



Viitoarea sportivă a CSM a debutat la echipa națională a Insulelor Feroe pe 2 decembrie 2016, într-un meci împotriva Macedoniei, și participat cu naționala Insulelor Feroe la Campionatul European de Handbal Feminin desfășurat în Ungaria, Elveția și Austria, competiție încheiată pe locul 17 în clasamentul general. La Campionatul Mondial recent încheiat (tot pe locul 17), Pernille a făcut parte din lotul țării sale care a avut un success remarcabil (victorii cu Spania și Paraguay și un egal cu Serbia), marcând nu mai puțin de 34 goluri, mai notează sursa citată.

CSM București, clubul Primăriei, lovitură de impact pe piața transferurilor! Ce spune noua jucătoare a "Tigroaicelor"



Prin acest transfer, CSM București continuă strategia de consolidare a lotului pentru competițiile interne și europene, mizând pe experiența internațională, spiritul de lider și calitățile tehnice ale Pernillei Brandenborg, o jucătoare cu personalitate puternică, se arată pe site-ul clubului.



„Aștept cu nerăbdare să mă alătur echipei CSM București. Este o echipă de top din Europa, care concurează într-o ligă puternică, ceea ce se aliniază perfect cu ambițiile mele. Sunt foarte entuziasmată să cunosc fanii, orașul și să dau totul pentru club.”, a declarat Pernille Brandenborg la semnarea contractului.



„Clubul nostru continuă campania de reconstrucție a lotului prin aducerea, pentru următorii 2 ani, a unei jucătoare cu o evoluție remarcabilă la ultimul Campionat Mondial de Handbal, fiind considerată unul dintre cei mai buni pivoți. Experiența, forța și inteligența sa în joc vor aduce un plus important atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă. Suntem convinși că această mutare va contribui decisiv la atingerea obiectivelor clubului în competițiile interne și europene.” – a declarat Răzvan-Mihai Socolovici, managerul operational al echipei.

