CSM Bucuresti are antrenor! Cine a fost adus in locul lui Helle Thomsen: "Astfel de oportunitati apar o data in viata, nu am putut refuza!"

CSM Bucuresti l-a adus inapoi pe Per Johansson.

CSM Bucuresti nu a rams mult timp fara antrenor dupa despartirea de Helle Thomsen. Per Johansson a acceptat sa se intoarca pe banca echipei pentru finalul acestui sezon, selectionerul Muntenegrului fiind si in sezonul trecut solutia de avarie.

"CSM București este unul dintre cele mai importante cluburi din lume. Orice alta performanta in afara trofeului Ligii Campionilor este un esec. Astfel de oportunitati apar o data in viata, nu am putut refuza" a declarat Per Johannson pentru Aftaonbladet.

Per Johansson a pierdut un singur meci din cele 9 pe care le-a avut la CSM Bucuresti, insa a fost cea mai dureroasa infrangere - in Final Four de la Budapesta. Johansson a semnat un contract pana in vara cand la CSM Bucuresti ar urma sa ajunga Ambros Martin.