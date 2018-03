SOC la CSM Bucuresti! Helle Thomsen a plecat de la echipa dupa victoria din campionat! Cine poate veni in locul ei

Daneza Helle Thomsen si-a dat demisia de la CSM Bucuresti.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

CSM Bucuresti a invins-o in campionat pe CSM Bistrita cu 30 la 23 intr-un meci in care Isabelle Gullden a fost cea mai buna marcatoarea, cu 7 goluri. Aceasta urmeaza sa paraseasca echipa la finalul sezonului, urmand sa joace la Metz, urmatoarea adversara a lui CSM din Liga Campionilor.

La finalul partidei a venit anuntul surprinzator! CSM Bucuresti s-a despartit de Helle Thomsen, cea care mai avea contract 1 an, cu optiune de prelungire. Conform Digi Sport, Thomsen a decis sa plece dupa ce a fost anuntata de cei de la CSM ca nu se doreste prelungirea actualului contract.

CSM Bucuresti vrea sa-l aduca in locul danezei pe Per Johansson pana in vara cand este dorit Martin Ambros. Johannson a mai stat pe banca CSM-ului timp de 9 partide sezonul trecut, castigand campionatul si Cupa, fiind invins intr-un singur meci, in Final Four.

”Pana la data de 15 martie aveam termen sa discutam pentru sezonul urmator, daca vom continua sau nu colaborarea. Ea nu va mai fi antrenorul echipei din sezonul 2018-2019” a declarat Bogdan Vasiliu, presedintele sectiei de handbal de la CSM Bucuresti, pentru Prosport. Totusi, decizia finala este ca intelegerea sa fie reziliata de acum, Thomsen anuntandu-le pe jucatoarele de la CSM Bucuresti ca partida cu CSM Bistrita este ultima a ei pe banca.