În primul meci al zilei, Corona Braşov - Nykøbing Falster Håndboldklub 30-29 (16-15).



Anterior, s-au înregistrat rezultatele: CSM Bucureşti - Nykøbing Falster Håndboldklub 37-30, Dunărea Brăila - Corona Braşov 24-31, CSM Bucureşti – Corona Braşov 31-28, Dunărea Brăila - Nykøbing Falster Håndboldklub 26-33.



Clasament final Cupa Dunărea, ediţia a IX-a: 1. CSM Bucureşti, 2. Corona Braşov, 3. Nykøbing Falster Håndboldklub, 4. Dunărea Brăila.

CSM București a câștigat Cupa Dunărea



După Cupa Dunărea, campioana CSM Bucureşti va participa, în 15-16 august, la un turneu similar găzduit de Corona Braşov, alături de Dunărea Brăila şi Rapid Bucureşti.



Primele meciuri oficiale vor avea loc la Turneul Final Four al Supercupei României, la Bistriţa, în 23-24 august, primul meci cu Minaur Baia Mare. În cealaltă semifinală se duelează Gloria Bistriţa – Corona Braşov.



În stagiunea 2025-2026, CSM Bucureşti va juca şi în grupa B a Ligii Campionilor, urmând a debuta în deplasare, cu Ikast Handbold, în 7 septembrie.

