Tot vineri este programată şi disputa dintre gazda Dunărea Brăila şi Nykøbing Falster Håndboldklub.

În prima zi a turneului amical de la Brăila s-au înregistrat rezultatele: CSM Bucureşti - Nykøbing Falster Håndboldklub 37-30 şi Dunărea Brăila - Corona Braşov 24-31.

Duminică sunt programate ultimele partide, între Nykøbing - Corona Braşov şi Dunărea Brăila - CSM Bucureşti, urmate de festivitatea de premiere.

După Cupa Dunărea, campioana CSM Bucureşti va participa, în 15-16 august, la un turneu similar găzduit de Corona Braşov, alături de Dunărea Brăila şi Rapid Bucureşti.

Primele meciuri oficiale vor avea loc la Turneul Final Four al Supercupei României, la Bistriţa, în 23-24 august, primul meci cu Minaur Baia Mare. În cealaltă semifinală se duelează Gloria Bistriţa – Corona Braşov.

În stagiunea 2025-2026, CSM Bucureşti va juca şi în grupa B a Ligii Campionilor, urmând a debuta în deplasare, cu Ikast Handbold, în 7 septembrie.

La rândul său, vicecampioana Corona Braşov a fost repartizată direct în grupele European League.

