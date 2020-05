BREAKING NEWS | S-a decis! Titlul de campioana in handbalul romanesc NU se va oferi in acest sezon! Ce echipe vor merge in Champions League

Handbalul romanesc nu va avea parte de campioane in acest sezon.

Astazi s-a votat in Consiliul de Administratie sa nu se ofere titlul de campioana nici handbal feminin si nici la handbal masculin. Dupa cele 16 voturi ale membrile din Consiliul de Administratie s-a luat aceasta decizie, sa nu se ofere titlul nici in Liga Zimbrilor si nici in Liga Florilor.

Clasament in Liga Zimbrilor

1. Dinamo Bucuresti - 55 de puncte

2. Potaissa Turda - 50 de puncte

3. Minaur Baia Mare - 43 de puncte

4. HC Dobrogea Sud - 42 de puncte

5. CSM Bucuresti - 42 de puncte

Clasament in Liga Florilor



1. SCM Ramnicu Valcea - 43 de puncte

2. CSM Bucuresti - 43 de puncte

3. Minaur Baia Mare - 36 de puncte

4. Gloria Buzau - 35 de puncte

5. Dunarea Braila - 30 de puncte

Membrii Consilului de Administratie au decis si echipele care vor juca in sezonul viitor in cupele europene. Astfel, acestia au votat sa ramana clasamentul actual si folosind modelul norvegian, care prevedea impartirea numarului de puncte la numarul de meciuri.

In Liga Florilor, SCM Ramnicu Valcea va merge in Champions League, in schimb ce pentru CSM Bucuresti Federatia va cere un wild-card, iar Minaur Baia Mare si Gloria Buzau vor juca in European Handball League.

In Liga Zimbrilor, Dinamo va cere un wild-card pentru a juca in Champions League, Potaissa Turda va juca in European Handbal, League, in schimb ce Minaur Baia Mare si Dobrogea Sud vor juca in Cupa EHF.