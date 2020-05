Federatia Romana de Handbal refuza sa asculte dorinta cluburilor! Romania e singura tara europeana care nu a suspendat sezonul 

Presedintele Alexandru Dedu vrea ca ambele competitii la nivel de seniori sa fie incheiate pe teren.

Franta, Germania, Spania sau Ungaria, toate au incheiat anticipat sezoanele din cauza crizei provocate de coronavirus. Nu este si cazul Romaniei, care a decis ca handbalul sa revina pe 14 iunie. La feminin, doar cu restanta dintre CSM Bucuresti si Slobozia (CSM Bucuresti are un meci mai putin fata de Ramnicu Valcea, ambele cu 43 de puncte la varful clasamentului) si cu turneul Final Four al Cupei Romaniei, iar la masculin, cu toate meciurile din ramase in sezonul regulat + Cupa Romaniei.

Cluburile au reactionat la decizia luata de Dedu si de Consiliul de Administratie si spun ca sezonul actual nu are cum sa fie dus la bun sfarsit pe teren, asa cum isi doreste federatia. Mai mult, presedintii echipelor din Liga National s-au plans ca federatia a consultat cluburile.

"Peste tot au închis, pentru ca si-au dat seama ca nu se poate juca, sa lase echipele sa se reaseze, sa-ai discute problemele aparute din cauza pandemiei, iar noi o tinem una si buna! Este inadmisibil tot ce se intampla", a declarat Daniel Georgescu, managerul campioanei Dinamo, conform Gazetei Sporturilor.

Si presedintele sectiei de handbal a clubului bucurestean a oferit declaratii referitoare la deciziile federatiei.

"Cea mai buna solutie ar fi sa tragem concluziile dupa sezonul 2019-2020, fara a mai juca niciun meci. Cu continuarea sezonului in iulie-august, s-ar putea sa nu rezolvi nici sezonul vechi, este rau si pentru noul sezon", a spus Vlad Enachescu.

Alexandru Dedu va avea doua videoconferinte cu reprezentantii cluburilor din cele doua Ligi Nationale (masculin si feminin) pentru a luat o decizie finala in ceea ce priveste restul sezonului, precum si a acordarii titlului si stabilirii retrogradatelor.