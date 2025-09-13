Dinamo a pierdut sâmbătă în deplasare, scor 31-32 cu HC Buzău, în etapa a doua a campionatului național de hanbdal masculin.



"Niciodată nu ești pregătit pentru o înfrângere, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Suntem siguri că a fost doar un accident", au scris pe Facebook cei de la CS Dinamo.



Dinamo Bucureşti, campioana ultimelor nouă ediţii ale Ligii Naţionale de handbal masculin, a fost învinsă surprinzător după un final dramatic. Dinamo a dominat meciul de la Buzău, însă gazdele au revenit spectaculos, în special datorită paradelor portarilor Komok şi Tcaciuc.



Golul victoriei pentru HC Buzău a fost marcat de fostul jucător dinamovist Komogorov.

Celelalte partide din etapa a II-a se vor juca între 14-17 septembrie, între Universitatea Cluj-CSM Sighişoara, Poli Timişoara – CSM Bucureşti, CSM Vaslui – CSU Suceava, CSM Constanţa – Minaur Baia Mare.



Etapa a III-a programează partide 20-22 septembrie.

