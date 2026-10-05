Partida a avut loc în sala ”Constantin Jude” din Timișoara. Nemulțumiți de maniera de arbitraj, părinții jucătoarelor, care asistau din tribune la această partidă, s-au luat la bătaie, moment în care inclusiv handbalistele au intervenit.

Bătaie generală la un meci de juniori: ”Ce exemplu le dăm?”

În videoclip se poate observa că mai mulți bărbați au luat parte la această încăierare. Handbalistele au încercat să calmeze spiritele, dar fără succes.

Filmarea șocantă s-a viralizat în cel mai scurt timp pe rețelele de socializare și a stârnit reacții vehemente. Aceasta a fost postată de Adriana Beldiman, antrenoarea clubului HC Beldiman Arad, care a avut și un mesaj clar după evenimentul regretabil.

„Ce am ajuns... La un meci de handbal junioare 3 din Campionatul Național, în loc să vadă fetele jucând, să le încurajeze și să se bucure de sport, părinții s-au bătut în tribune. Copii de 13-14 ani pe teren, părinți care se iau la bătaie pe margine.

Ce exemplu le dăm? Ce mesaj transmitem? Handbalul e despre respect, disciplină și fair-play. Nu despre orgolii de adulți care se bat ca pe uliță. Rușine. Serios. Auziti disperarea fetelor care isi vad parintii in halul ala...??”, a scris antrenoarea.