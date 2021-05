Codin Maticiuc, despre succesul filmului Miami Bici: "E un succes al mai multor factori si oameni". Cum a luat nastere productia 

Codin Maticiuc a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Cunoscut pentru activitatea cinematografica, dar si pentru proiectele de caritate in care s-a implicat de-a lungul vremii, Codin Maticiuc a reusit in ultima perioada sa obtina rezultate impresionante in aceste doua activitati.

In cadrul interviului, vedeta a vorbit despre felul in care a luat nastere productia Miami Bici, cine l-a ajutat sa o dezvolte acest proiect, dar si cum a perceput succesul avut.

"Miami Bici a fost, cel putin pana in ziua de astazi, cea mai mare achizitie din Romania de la Netflix. Si in cinematografe e un record national de vanzari la bilete. E un succes al mai multor factori si oameni, multa munca, marketing extraordinar. Cred in munca mea, dar nu imi permit atat de mult incat sa fiu ranit.", a marturisit acesta.

Grupul Superbet a fost singura companie privata care a crezut in acest proiect, iar acestia au ajutat cu promovarea pe canalele de social media, dar si cu sprijin financiar.

Superbet a considerat ca aceasta productie cinematografica reprezinta ceva autentic si foarte ancorat in realitatea romaneasca, punctand aspiratiile multor romani care vor sa traiască visul american, nestiind ce ii asteapta.

Cel mai de succes film romanesc din ultimii 25 de ani, Miami Bici a devenit in premiera mondiala si slot online, disponibil exclusiv in cazinoul online Superbet. Personajele din film sunt simboluri in joc si sunt parte din aventura in care e atras cel care încearcă Miami Bici, primul joc inspirat dintr-un film romanesc.

