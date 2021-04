"Am stat 36 de ore ascuns intr-o lada, in tir". Ce s-a intamplat cu Mihai Leu cand a hotarat sa plece din Romania

Mihai Leu a povestit in cadrul seriei de interviuri "Hai sa fim Super!" despre momentul in care a hotarat sa plece din Romania.

Dupa ce a devenit campion mondial si a avut parte de un eveniment neplacut la intoarcere, pe aeroport la Otopeni, Mihai Leu a fost mai sigur ca niciodata ca are nevoie sa plece din Romania, chiar daca in tara avea de toate, din punct de vedere material.

"Am plecat la Balcaniada, in Grecia. Aveam un prieten in Franta, m-am dus la receptie si am rugat-o pe receptionera sa-mi afle un numar de telefon din Franta. In momentul in care eram cu tot lotul de box, ma striga si imi zice ca mi-a gasit numarul de telefon. Eu am inlemnit. Imediat dupa intamplarea de la receptie, doctorul de la lotul national m-a chemat in camera lui si mi-a zis: 'Daca as fi mai tanar, i-as da si eu dracu pe toti'.

N-a fost chiar atat de simplu, cei din Grecia au vrut sa ma opreasca acolo. Cei cu care aveam eu contact, nu erau chiar... Au tot vrut ca eu sa raman acolo. Am ajuns greu de tot in Franta, dupa 36 de ore stat ascuns intr-o lada dintr-un tir. Nu aveam acte, aveam buletinul si legitimatia de boxer. In Franta am stat la un roman. El m-a vazut ca nu sunt pregatit pentru asa ceva si mi-a zis ca locul tau nu e aici, langa noi. Ascuns in portbagajul unei masini am trecut in Germania. Am stat la o familie din Kaiserslautern care mi-au si furat primii bani pe care i-am castigat", a povestit Mihai Leu.

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile de la inceputul carierei si ce s-a intamplat dupa ce a ajuns in Germania spuse de Mihai Leu!