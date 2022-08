Cea mai tare grupă din Champions League este grupa C, acolo unde au fost repartizate Bayern Munchen, FC Barcelona, Inter Milano și Viktoria Plzen.

Erling Haaland, acum la Manchester City, își va înfrunta fosta echipă, Borussia Dortmund, în grupa G, iar Rangers, echipa lui Ianis Hagi, are o grupă A complicată, cu Ajax, Liverpool și Napoli.

Thomas Muller, starul lui Bayern Munchen, a reacționat imediat pe rețelele sociale după tragerea la sorți, arătându-se încântat de adversarii primiți.

Atacantul german a ținut să îi transmită un mesaj lui Robert Lewandowski, fostul său coleg de la Bayern, care îi va fi acum rival în meciurile din UEFA Champions League.

"Ce tragere la sorți frumoasă pentru toți fanii fotbalului! Mister Lewangoalski (n.r - Robert Lewandowski), ne vedem curând la Munchen. Hai să facem spectacol în sezonul din Champions League", a spus Thomas Muller, într-un video postat pe rețelele sociale.

În august 2020, Bayern Munchen, cu Robert Lewandowski și Thomas Muller pe teren, spulbera Barcelona, scor 8-2, în sferturile de finală din Liga Campionilor. Polonezul marca un gol, iar germanul reușea o dublă.

Thomas Müller on Instagram: "Mr Lewangoalski, see you soon in Munich" pic.twitter.com/PjFzjnqoDD