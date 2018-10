PSG - NAPOLI 2-2 | Chiar nu se suporta! Cavani l-a ACCIDENTAT pe Neymar! Faza incredibila in Champions League

Un nou episod din disputa dintre cele doua vedete uriase de la PSG. In meciul cu Napoli, Cavani este cel care l-a oprit pe Neymar sa inscrie, ba chiar l-a si accidentat pe colegul sau.

Lovitura a fost una serioasa. Neymar a fost scos de pe teren si ingrijit de echipa medicala. El a revenit apoi pe teren, spre bucuria fanilor francezi.

PSG si Napoli au remizat la Paris, scor 2-2. Un autogl al lui Mario Rui si Angel Di Maria au marcat pentru gazde, in timp ce Insignie si Dries Mertens au lovit pentru italieni.

Cavani genuinely just booted Neymar in the ankle as he was about to score. ???? Imagine how good PSG could be if their two main goalscorers didn’t hate each other. #PSGNAP pic.twitter.com/HaXyGQcvgT