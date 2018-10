Jucatorul de la PSG care poate straluci in nationala Romaniei la Euro! Anuntul de ultima ora al lui Radoi

Radoi abia asteapta sa fie rezolvata problema actelor lui Postolachi pentru a-l putea chema la nationala Romaniei.

Atacantul lui PSG ar putea fi convocat chiar din noiembrie, cand nationala U21 vrea sa joace doua amicale tari. Radoi spune ca doar problemele birocratice impiedica venirea lui Postolachi la Bucuresti.

"In momentul in care isi va primi pasaportul, este in vederile noastre chiar pentru urmatoarea actiune, cea din noiembrie. Este un jucator pe care l-am vazut si care merita toata atentia noastra, drept dovada ca atat el, cat si familia au facut pasii necesari pentru a juca la nationala Romaniei. Virgiliu a refuzat de doua ori nationala Moldovei, ar fi pacat ca noi sa nu ii intindem o mana de ajutor, este un fotbalist de viitor", a spus Radoi la Telekom Sport.