Cum l-a "ajutat" Steaua pe Berlusconi sa SCHIMBE Champions League! Povestea aparitiei noului format: "S-a produs PRAPASTIE intre cluburi"

Champions League s-a reinventat in urma cu 30 de ani la dorinta lui Silvio Berlusconi de a obtine mai multi bani din meciurile Milanului.

Toata lumea stie despre Champions League, cea mai importanta competitie europeana intre cluburi. Putini stiu insa ca actualul format s-a nascut la presiunea lui Silvio Berlusconi, care dorea mai multi bani din drepturile TV si de la sponsori pentru partidele clubului sau, AC Milan.



BERLUSCONI VOIA MAI MULTI BANI DIN FOTBAL

O competitie europeana puternica ii aducea venituri mai mari lui Berlusconi pe doua cai, prin echipa italiana in care investise masiv, dar si prin televiziunea pe care o detinea, Canale5.

In acest fel, victorii precum cea a Stelei din 1986 au devenit aproape imposibil de repetat. Steaua, Steaua Rosie Belgrad, Porto si PSV sunt echipele care s-au bucurat de parcursul mai usor pana la marea finala si se mandresc cu o Cupa a Campionilor in palmares. Totul s-a schimbat insa cand Berlusconi a sesizat potentialul imens pentru cluburile cu bani din Vest.

Formatul s-a schimbat radical, iar noile reguli au adus o adevarata prapastie intre cluburile mari din campionatele puternice si cele din restul Europei.

UN PUBLICITAR SI UN SEF DE CLUB AU VENIT CU IDEI

Silvio Berlusconi a apelat la agentia Saatchi and Saatchi, cea care l-a numit mai departe responsabil pe britanicul Alex Fynn responsabil pentru restructurearea intrecerii dintre campioanele europene. Fynn prezentase cu ceva timp inainte un plan in 10 pasi pentru o Super Liga Europeana la fotbal, iar acum avea sansa sa il puna in aplicare.

"Am primit un telefon de la seful agentiei noastre din Italia. Mi-a zis: am jobul pe care l-ai dorit. Sa construiesti o super liga europeana pentru Silvio Berlusconi", povesteste Fynn in Telegraph.

NU EXISTAU GRUPE IN CUPA CAMPIONILOR

Berlusconi dorea prin noul format venituri mai mari pentru cluburile puternice, dar si audiente mai mari pentru televiziuni, care urmau sa plateasca mai mult pentru drepturi.

Berlusconi a decis sa propuna aceasta noua super liga cand Napoli si Real Madrid, campioanele Italiei si Spaniei, au picat in primul tur al Cupei Campionilor in sezonul 1987/1988. Actualul format cu grupe nu exista, iar echipele campioane din Europa aveau cateva tururi eliminatorii de disputat in care putea sa pice oricine cu oricine. "Asta nu e gandire moderna", spunea atunci Berlusconi.

Exista interes si atunci pentru Cupa Campionilor, insa competitia nu genera venituri masive. "Oricand, David putea sa-l bata pe Goliath, iar Berlusconi a simtit ca asta trebuia sa se opreasca. A venit la mine, iar eu i-am facut proiectul pe care l-a propus la UEFA. Dar trebuie sa mentionez ca eu i-am dat ce am simtit ca isi doreste, nu ce am crezut ca ii trebuia", povesteste Fynn.

Fynn si-a imaginat o super liga cu 18 echipe, formata din 2 sau 3 echipe din cele mai puternice campionate, plus campioanele din Scotia, Franta, Portugalia, Olanda si Belgia.

"Erau mai multe meciuri intre echipele din campionatele puternice, acolo unde sunt multi oameni care privesc meciurile la TV", spune Fynn.

SI GLASGOW RANGERS DOREA SCHIMBAREA

Silvio Berlusconi nu era singurul care a sesizat potentialul imens al Cupei Campionilor. Italianul era sustinut de Glasgow Rangers, una din fortele Europei in anii '80.



"Campionatul nostru era limitat. Iar in Europa, puteai sa iesi inca din primul tur in Cupa Campionilor. Imi amintesc ca in sezonul 1985/1986 am jucat cu Osasuna in primul tur si ne-au eliminat. Asta a sporit discutia cluburilor de marimea noastra. Cum ducem competitia asta mai departe? Putem avea un fel de structura ce ne poate garanta sase meciuri, cu trei dintre ele pe teren propriu? De aici a pornit discutia", isi aminteste Campbell Ogilvie, fostul sef al lui Glasgow Rangers si al federatiei scotiene de fotbal.

Ogilvie a schitat un format cu faza grupelor si cu faze eliminatorii si a avut parte de sustinere. "Am vorbit cu diversi oameni din fotbal. Ne intrebam cu totii cum ajungem la un alt nivel. Iar pana la urma am convenit ca avem nevoie de schimbare, chiar daca a fost greu la inceput"

Initial, UEFA a refuzat propunerile de schimbari. In timp ce Fynn facea lobby pentru proiectul lui Berlusconi, scotianul Ogilvie isi sustinea propriul proiect in calitate de reprezentant al unui club puternic.

UEFA A CEDAT PRESIUNII DE TEAMA

Dupa ce a refuzat de doua ori planul lui Ogilvie, presedintele Lennart Johansson a cedat. Se temea ca va pierde sprijinul marilor cluburi europene, situatie ce ar fi fost catastrofala pentru el si forul pe care il conducea.

"UEFA a realizat ca va pierde controlul propriilor cluburi, dar si ca exista o valoare uriasa in televiziuni", spune Fynn.

Ogilvie si-a propus planul pentru a treia oara in 1989, anul in care Steaua pierdea la scor finala Cupei Campionilor in fata Milanului lui Berlusconi. UEFA l-a aprobat si a decis sa-l implementeze in sezonul 1992/1993. Proiectul propus de Berlusconi a fost respins, insa italianul a fost multumit. "A fost doar o forma de presiune acest proiect cu super liga europeana, era necesara doar o modificare a formatului existent. Asa toata lumea a fost multumita la aparitia formatului cu grupe urmate de faze eliminatorii", spune Fynn.

NOUL FORMAT A PRODUS PRAPASTIE INTRE CLUBURI

Nu toata lumea a avut insa de profitat de pe urma noului format. In anul implementarii noului format, Marseille a produs surpriza si a invins Milanul in finala, insa apoi a inceput dominatia marilor forte europene, iar cluburile din East precum Steaua, Dinamo Kiev sau Steaua Rosie s-au bucurat doar atunci cand au mai reusit sa se califice in grupe.

Asta in timp ce cluburi precum Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Bayern, Dortmund, Ajax sau Manchester United si-au impartit rand pe rand dominatia si premiile tot mai mari din Champions League.

Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburg, Steaua, Porto si PSV sunt echipele care s-au impus in Cupa Campionilor in anii '80, pe vechiul format.

In noul format, Real Madrid castiga trofeul de trei ori la rand, iar ultima castigatoare ce poate fi considerata surpriza este FC Porto, in 2004. In rest, Barcelona, Bayern, Chlesea, Inter, Manchester United, Milan sau Liverpool au detinut pe rand suprematia Europei.



UEFA a cedat aspectele comerciale catre compania TEAM Marketing, cea care a transformat Champions League intr-un colos ce valoreaza acum miliarde de euro. Ei vand drepturile TV si negociaza cu sponsorii. Au adus faimosul imn al compozitorului Handel si au introdus mingea cu stele. Nimic nu este lasat la voia intamplarii, iar audientele sunt uriase.

Insa chiar Fynn si Ogilvie recunosc ca modelul actual din Champions League are nevoie de o schimbare, fiind bazat in principal pe producerea de venituri.



"E NEVOIE DIN NOU DE SCHIMBARE IN CHAMPIONS LEAGUE"

"Eu am propus un model de fotbal. Ma gandeam la o competitie intre campioane. Niciodata nu-mi imaginam ca patru echipe din aceeasi tara pot juca in aceeasi competitie. Lucrurile au evoluat si era clar ca impreuna cu sumele mai mari din drepturile TV o sa vina si cererea de echipe mari din campionatele puternice. Dar asa s-a ajuns la super cluburi. Si e un numar limitat de echipe ce pot castiga Champions League in acest moment. Situatia asta trebuie discutata. Singurul lucru pe care este obligatoriu sa-l ai in fotbal este competitia. Iar asta trebuie discutata acum", mai spune Fynn.

"Ce avem acum este un sistem hibrid. NU e nici liga si nici Cupa. Beneficiare sunt televiziunile care transmit meciurile, sponsorii, jucatorii si agentii lor. Fanii achita nota de plata la final. E bine daca esti membrul acestui grup select, dar altfel nu este sanatos", a incheiat Fynn in ziarul Telegraph.

66.2 milioane de euro e premiul oferit de UEFA pentru castigatoarea Champions League din acest sezon.

2.7 vor primi echipele pentru fiecare victorie din grupele Champions League.