BENZEMA este URIAS! Francezul bate un record impresionant in aceasta seara si Zidane i-a oferit banderola de capitan

Real Madrid joaca astazi seara in deplasare la Paris Saint-Germain in Liga Campionilor.

Karim Benzema este capitanul celor de la Real Madrid in aceasta seara si atacantul stabileste un record impresionant. Este francezul cu cele mai multe meciuri in Liga Campionilor din toate timpurile! Benzema are 113 meciuri, 60 de goluri si 25 de pase decisive in cea mai importanta competitie din lume la nivel de cluburi. Recordul era detinut de Thierry Henry care are 112 meciuri in Liga Campionilor.

Benzema a debutat in Liga Campionilor pe 6 decembrie 2005 in tricoul lui Olympique Lyon, intr-un meci in care a si marcat si echipa sa a castigat cu 2-1 in fata celor de la Rosenborg. De atunci a reusit sa castige competitia de 4 ori cu Real Madrid.

Karim Benzema este al 4-lea marcator din toate timpurile in Liga Campionilor, la 12 reusite dinstanta de locul 3 ocupat de Raul Gonzalez.

Real Madrid face parte din Grupa A, alaturi de PSG, Galatasaray si Club Brugge.