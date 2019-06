Real Madrid si-a prezentat noul echipament oficial! "Culoarea aurie aduce un omagiu Regilor Europei!" Cum vor arata Ramos, Benzema si Marcelo! GALERIE FOTO

Real Madrid a incheiat un sezon fara trofeu, iar Zinedine Zidane are misiunea de a revitaliza echipa. Florentino Perez l-a transferat deja pe atacantul Luka Jovic, iar Eden Hazard urmeaza sa fie si el prezentat oficial la Real Madrid.

Pe langa transferurile pregatite de Perez, Real Madrid isi prezinta si noul echipament cu care va ataca sezonul viitor. Sergio Ramos, Gareth Bale, Luka Modric sau Marcelo apar in clipur de prezentare al noului echipament.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

