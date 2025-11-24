Revoltă la lot! Cinci gimnaste de top au reclamat Federația la ANS: acuzații de abuz și jocuri de culise

Revoltă la lot! Cinci gimnaste de top au reclamat Federația la ANS: acuzații de abuz și jocuri de culise Gimnastica
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Scandalul imens din gimnastica românească intră într-o nouă etapă, mult mai tensionată.

TAGS:
gimnastica
Din articol

După decizia radicală a Federației Române de Gimnastică de a dizolva loturile naționale până anul viitor, sportivele au decis să nu stea cu mâinile în sân. Cinci nume grele din actuala generație au depus un memoriu colectiv la Agenția Națională pentru Sport (ANS), cerând imperativ revenirea asupra acestei hotărâri.

Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu, Denisa Golgotă, Maria Ceplinschi și Ella Oprea Crețu sunt gimnastele care au semnat documentul, revoltate de modul în care au fost tratate. Decizia Comitetului Executiv ar fi venit fără consultări prealabile cu părinții sau cu sportivele, deși multe dintre ele sunt încă minore.

Gimnastele acuză faptul că măsura le distruge nu doar pregătirea pentru Jocurile Olimpice, ci și situația școlară. Tinerele ar fi obligate să revină la cluburile de proveniență, ceea ce implică transferuri școlare imposibile la jumătatea anului, mai ales pentru cele care sunt clasa a XII-a sau studente.

De exemplu, Amalia Ghigoarță, aflată în recuperare după o accidentare și elevă în București, spune că mutarea la Deva ar fi „imposibilă”. La rândul ei, Ella Oprea Crețu ar fi smulsă de la Deva pentru a reveni la Dinamo, lucru care i-ar da peste cap pregătirea pentru BAC și intervenția chirurgicală programată. Maria Ceplinschi se teme chiar de o revenire la Constanța, unde s-ar antrena în aceeași sală cu Sabrina Voinea și ar putea deveni o țintă a presiunilor.

CITEȘTE ȘI:

  • Golgota denisa
×
Denisa golgota
ÎNAPOI LA ARTICOL

Strategie pentru revenirea lui Forminte?

Miza acestui cutremur administrativ pare să fie însă mult mai profundă decât simpla reorganizare, potrivit GSP, care indică faptul că dizolvarea loturilor ar fi, de fapt, o manevră de culise pentru îndepărtarea antrenoarei federale Corina Moroșan. Aceasta a implementat metode moderne, occidentale, inspirate din experiența sa în Marea Britanie sau Belgia, stil care ar deranja actuala conducere a FRG.

În memoriu, sportivele își manifestă susținerea clară pentru cuplul de antrenori Corina Moroșan – Sebastian Nemeș, alături de care simt că progresează. Se vehiculează ideea că se pregătește terenul pentru reinstalarea lui Nicolae Forminte, antrenorul sub comanda căruia România a terminat pe locul 22 la Mondialele din 2019.

Apropiații lotului se tem de o întoarcere în timp, la metodele dure, „cu bățul și palma”, în detrimentul unei echipe care începea să se sudeze pentru Olimpiada din 2028. Până în acest moment, șeful FRG, Ioan Suciu, nu a oferit nicio reacție vizavi de memoriul depus de gimnaste.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Dumitru Dragomir intervine &icirc;n scandalul Voinea: &bdquo;I-aș da o primă mamei! Cum pleci la război cu un fătălău?&rdquo;
Dumitru Dragomir intervine în scandalul Voinea: „I-aș da o primă mamei! Cum pleci la război cu un fătălău?”
Ion Țiriac, reacție tranșantă după ce a văzut imaginile cu Sabrina Voinea : O mamă are acest drept
Ion Țiriac, reacție tranșantă după ce a văzut imaginile cu Sabrina Voinea : "O mamă are acest drept"
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica
ULTIMELE STIRI
Metaloglobus &ndash; Hermannstadt 1-0, ACUM: gazdele deschid scorul din penalty!
Metaloglobus – Hermannstadt 1-0, ACUM: gazdele deschid scorul din penalty!
Două vești proaste pentru Cristian Chivu &icirc;nainte de Atletico Madrid - Inter Milano
Două vești proaste pentru Cristian Chivu înainte de Atletico Madrid - Inter Milano
Azi s-a retras și azi a devenit director sportiv! Cine &icirc;l &icirc;nlocuiește pe Florin Cernat la FC Voluntari
Azi s-a retras și azi a devenit director sportiv! Cine îl înlocuiește pe Florin Cernat la FC Voluntari
Steaua Roșie, fără &rdquo;cel mai talentat jucător din acest secol&rdquo; la meciul cu FCSB! Motivul este uluitor
Steaua Roșie, fără ”cel mai talentat jucător din acest secol” la meciul cu FCSB! Motivul este uluitor
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și &icirc;i aduce &icirc;nlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Reacția lui Louis Munteanu când a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: E jucător de valoare

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare"

Să ne ferească Dumnezeu! Marian Iancu, tiradă după ce Pancu a umilit Rapidul lui G&acirc;lcă

"Să ne ferească Dumnezeu!" Marian Iancu, tiradă după ce Pancu a umilit Rapidul lui Gâlcă

Real Madrid, pas greșit &icirc;n lupta pentru titlu din La Liga! Jude Bellingham &icirc;i menține dramatic pe &bdquo;Los Blancos&rdquo; pe primul loc

Real Madrid, pas greșit în lupta pentru titlu din La Liga! Jude Bellingham îi menține dramatic pe „Los Blancos” pe primul loc

Daniel B&icirc;rligea a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: &bdquo;Am intrat &icirc;n degringoladă&rdquo;

Daniel Bîrligea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: „Am intrat în degringoladă”



Recomandarile redactiei
Steaua Roșie, fără &rdquo;cel mai talentat jucător din acest secol&rdquo; la meciul cu FCSB! Motivul este uluitor
Steaua Roșie, fără ”cel mai talentat jucător din acest secol” la meciul cu FCSB! Motivul este uluitor
Azi s-a retras și azi a devenit director sportiv! Cine &icirc;l &icirc;nlocuiește pe Florin Cernat la FC Voluntari
Azi s-a retras și azi a devenit director sportiv! Cine îl înlocuiește pe Florin Cernat la FC Voluntari
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și &icirc;i aduce &icirc;nlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu
Două vești proaste pentru Cristian Chivu &icirc;nainte de Atletico Madrid - Inter Milano
Două vești proaste pentru Cristian Chivu înainte de Atletico Madrid - Inter Milano
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Alte subiecte de interes
Octavian Morariu, reacție plină de entuziasm după ce i-a &icirc;nm&acirc;nat medalia de bronz Anei Bărbosu
Octavian Morariu, reacție plină de entuziasm după ce i-a înmânat medalia de bronz Anei Bărbosu
Cu medalie și fără medalie! Larisa Iordache reacționează după verdictul TAS &icirc;n cazul gimnastelor Ana Bărbosu și Sabrina Voinea
Cu medalie și fără medalie! Larisa Iordache reacționează după verdictul TAS în cazul gimnastelor Ana Bărbosu și Sabrina Voinea
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Cum va fi vremea la &icirc;nceputul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

stirileprotv Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!