Revoltă la lot! Cinci gimnaste de top au reclamat Federația la ANS: acuzații de abuz și jocuri de culise

După decizia radicală a Federației Române de Gimnastică de a dizolva loturile naționale până anul viitor, sportivele au decis să nu stea cu mâinile în sân. Cinci nume grele din actuala generație au depus un memoriu colectiv la Agenția Națională pentru Sport (ANS), cerând imperativ revenirea asupra acestei hotărâri.



Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu, Denisa Golgotă, Maria Ceplinschi și Ella Oprea Crețu sunt gimnastele care au semnat documentul, revoltate de modul în care au fost tratate. Decizia Comitetului Executiv ar fi venit fără consultări prealabile cu părinții sau cu sportivele, deși multe dintre ele sunt încă minore.



Gimnastele acuză faptul că măsura le distruge nu doar pregătirea pentru Jocurile Olimpice, ci și situația școlară. Tinerele ar fi obligate să revină la cluburile de proveniență, ceea ce implică transferuri școlare imposibile la jumătatea anului, mai ales pentru cele care sunt clasa a XII-a sau studente.



De exemplu, Amalia Ghigoarță, aflată în recuperare după o accidentare și elevă în București, spune că mutarea la Deva ar fi „imposibilă”. La rândul ei, Ella Oprea Crețu ar fi smulsă de la Deva pentru a reveni la Dinamo, lucru care i-ar da peste cap pregătirea pentru BAC și intervenția chirurgicală programată. Maria Ceplinschi se teme chiar de o revenire la Constanța, unde s-ar antrena în aceeași sală cu Sabrina Voinea și ar putea deveni o țintă a presiunilor.

