Alex Urzică, fiul lui Marius Urzică, a debutat cu patru medalii în competițiile de seniori.

Puștiul de 15 ani a câștigat aurul la sărituri, argintul la invidividual compus și paralel și bronzul la cal cu mânere.

CS Dinamo București despre Alex Urzică: ”Și-a dovedit potențialul”

”GIMNASTICĂ. Alex Urzică, promițător! Primul campionat național de seniori: 4 medalii!

Gimnastul dinamovist Alex Urzică a participat în weekend la primul lui campionat național open, în care a întâlnit cei mai buni gimnaști ai momentului la seniori.

Deși are numai 15 ani, fiul lui Marius Urzică și-a dovedit potențialul, cucerind patru medalii:

🥈Locul 2 - individual compus

🥇Locul 1 - sărituri

🥈Locul 2 - paralel

🥉Locul 3 – cal cu mânere

Campionatul Național Individual Open și al echipelor reprezentative de club s-a desfășurat la Galați”, a postat CS Dinamo București, clubul la care este legitimat Urzică junior.

Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere

Marius Urzică este singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești (titlu câștigat în Sydney 2000 la cal cu mânere) și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere.

Mai mult Urzică senior este triplu campion mondial și cvintuplu campion european la cal cu mânere și pe echipe.

Are în palmares 16 medalii la marile competiţii: o medalie de aur, două de argint şi una de bronz Jocurile Olimpice (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004).

Are trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Mondiale (1994, 1995, 1999, 2001, 2002) şi cinci medalii de aur şi două de argint la Campionatele Europene (1994, 2000, 2002, 2004, 2005).