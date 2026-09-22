Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, fundașul dreapta este om de bază la Rayo, dar și la echipa națională de fotbal a României, unde este selecționer Gheorghe Hagi.
Rațiu a fost convocat pentru acțiunea din toamnă, în care România le va întâlni pe Suedia, Bosnia și Polonia. VEZI AICI lotul complet al primei reprezentative.
Surpriză! La ce echipă l-a propus Gică Hagi pe Rațiu
Conform zvonurilor venite din Turcia, Gică Hagi l-ar fi propus pe Andrei Rațiu la Galatasaray, club care l-a invitat pe fostul mare internațional român să urmărească meciul lui cu Barcelona din UEFA Champions League.
”Galatasaray l-a invitat pe Hagi să urmărească meciul cu Barcelona. În plus, Hagi le-a făcut celor de la Galatasaray o recomandare în privința fundașului dreapta Andrei Rațiu, care evoluează la Rayo Vallecano”, a scris jurnalistul turc Burak Eren.
Rațiu se află la Rayo Vallecano din 2023. Până atunci, el a mai jucat pentru SD Huesca, Villarreal și ADO Den Haag
La Rayo, Rațiu a bifat 108 meciuri jucate, a înscris cinci goluri și a oferit șapte pase decisive, în aproximativ 8500 de minute petrecute în echipamentul clubului madrilen.
Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League
- Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
- Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională)
- Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)
- Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)
Programul complet al României din Nations League
Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia