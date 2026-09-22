Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, fundașul dreapta este om de bază la Rayo, dar și la echipa națională de fotbal a României, unde este selecționer Gheorghe Hagi.

Rațiu a fost convocat pentru acțiunea din toamnă, în care România le va întâlni pe Suedia, Bosnia și Polonia. VEZI AICI lotul complet al primei reprezentative.

Surpriză! La ce echipă l-a propus Gică Hagi pe Rațiu

Conform zvonurilor venite din Turcia, Gică Hagi l-ar fi propus pe Andrei Rațiu la Galatasaray, club care l-a invitat pe fostul mare internațional român să urmărească meciul lui cu Barcelona din UEFA Champions League.

”Galatasaray l-a invitat pe Hagi să urmărească meciul cu Barcelona. În plus, Hagi le-a făcut celor de la Galatasaray o recomandare în privința fundașului dreapta Andrei Rațiu, care evoluează la Rayo Vallecano”, a scris jurnalistul turc Burak Eren.

Rațiu se află la Rayo Vallecano din 2023. Până atunci, el a mai jucat pentru SD Huesca, Villarreal și ADO Den Haag

La Rayo, Rațiu a bifat 108 meciuri jucate, a înscris cinci goluri și a oferit șapte pase decisive, în aproximativ 8500 de minute petrecute în echipamentul clubului madrilen.

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională)

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.