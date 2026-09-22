Pugilista română Lăcrămioara Perijoc s-a calificat în sferturile de finală ale categoriei 57 kg, luni, la Campionatele Europene de box de la Sofia, după ce a învins-o la puncte pe sârboaica Nikolina Cacic, la puncte (5-0).
Lăcrămioara Perijoc - Esra Yildiz Kahraman pentru medalie
În sferturi, pe 23 septembrie, Perijoc o va înfrunta pe turcoaica Esra Yildiz Kahraman, medaliată cu bronz la JO de la Paris din 2024 şi la Mondialele de anul trecut de la Nis (Serbia).
Tot luni, Andrei Valentin Găvae a fost învins la puncte de bulgarul Radoslav Rosenov (0-5), în optimile cat. 60 kg.
La cat. 75 kg, Marian Alexandru Buleu a fost întrecut la puncte (0-5) de englezul Callum Makin, în optimile de finală.
România, prezentă cu 9 sportivi la Campionatele Europene de box din acest an
România a aliniat la competiţie 9 sportivi, 3 la feminin şi 6 la masculin, în cursă aflându-se doar două fete, Perijoc şi Sebe.
Crinuţa Andra Nicoleta Sebe o va întâlni pe sportiva armeană Elida Kocearian, pe 22 septembrie, în sferturile de finală ale cat. 65 kg.