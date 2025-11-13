Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, la proba de la sol.

Acesta nu a terminat inițial pe podium, dar în urma contestației făcute de echipa României de gimnastică sportiva româncă a fost urcată pe poziția a treia, devansând-o pe americanca Jordan Chiles.



Jordan Chiles continuă scandalul și după mai bine de un an



Ana Bărbosu a primit medalia de bronz ulterior și chiar dacă Jordan Chiles și-a păstrat-o pe a sa, în mod oficial americanca a ieșit de pe podiumul din care mai făceau parte Rebeca Andrade (Brazilia) și Simone Biles (Statele Unite ale Americii).

La mai bine de un an de la acest scandal, în care Jordan Chiles a avut mai multe replici acide, sportiva din America continuă să ofere declarații deranjante.