Jordan Chiles nu a uitat de scandalul cu Ana Bărbosu! „N-au vrut să vadă trei femei frumoase, de culoare, pe podium"

Jordan Chiles nu a uitat de scandalul cu Ana Bărbosu! „N-au vrut să vadă trei femei frumoase, de culoare, pe podium"
Ana Maria Bărbosu a fost în mijlocul unui scandal la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, la proba de la sol.

Acesta nu a terminat inițial pe podium, dar în urma contestației făcute de echipa României de gimnastică sportiva româncă a fost urcată pe poziția a treia, devansând-o pe americanca Jordan Chiles.

Jordan Chiles continuă scandalul și după mai bine de un an

Ana Bărbosu a primit medalia de bronz ulterior și chiar dacă Jordan Chiles și-a păstrat-o pe a sa, în mod oficial americanca a ieșit de pe podiumul din care mai făceau parte Rebeca Andrade (Brazilia) și Simone Biles (Statele Unite ale Americii). 

La mai bine de un an de la acest scandal, în care Jordan Chiles a avut mai multe replici acide, sportiva din America continuă să ofere declarații deranjante.

  Jordan chiles imago
Jordan Chiles / Sursă: Getty Images
Jordan Chiles / Sursă: Getty Images
Chiles a afirmat că la Jocurile Olimpice de la Paris nu s-a dorit un podium cu trei sportive de culoare.

„A trebuit să mă retrag de pe rețelele de socializare pentru o vreme. Pentru că era, știi, foarte greu să-mi dau seama că, ca atletă, darămite ca om, sunt acolo sus. Da, este un podium «în întregime de culoare», ceea ce este foarte rar, este evident ceva ce oamenilor nu le place.

Ca femeie de culoare, am început să văd asta mai des. Nu voiau să vadă asta, nu voiau să vadă trei femei frumoase de culoare stând pe acel podium. Nu voiau să vadă faptul că pur și simplu dominam. Și am luat asta în serios”, a spus Jordan Chiles, conform Daily Mail.

