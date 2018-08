Witsel revine in fotbalul mare: transfer de 20 de milioane pentru un gigant al Europei! A facut deja vizita medicala

Borussia Dortmund este foarte aproape sa dea o lovitura importanta pe piata transferurilor.

Axel Witsel este la un pas sa revina in fotbalul din Europa. Presa belgiana anunta ca mijlocasul belgian a efectuat deja vizita medicala cu gruparea germana si urmeaza sa semneze contractul cu Borussia Dortmund.



Witsel a plecat de la Zenit Sankt-Petersburg pe 3 ianuarie 2017 la Tianjin Quanjian care a platit in schimbul sau 20 de milioane de euro. Potrivit presei belgiene chinezii isi vor recupera banii, Borussia urmand a plati aceeasi suma pentru a-l transfera pe jucatorul in varsta de 29 de ani.