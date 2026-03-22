Bayern Munchen și-a făcut din nou norma de goluri: a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu 4-0 pe Union Berlin, în etapa a 27-a din Bundesliga.

Bavarezii au ajuns astfel la 97 de reușite în acest campionat, cu o medie de peste 3,5 goluri pe meci, și cu siguranță vor depăși suta de goluri, pentru că mai sunt 7 etape de disputat.

Chiar dacă gazdele au deschis scorul târziu pe Allianz Arena, Olise marcând în minutul 43, elevii lui Vincent Kompany au intrat cu avantaj de două goluri la pauză, după ce Serge Gnabry a înscris şi el, în minutul 45+1.

La reluare, Harry Kane şi-a dăcut datoria de golgheter, punând al treilea gol pe tabelă, iar același Gnabry a stabilit rezultatul final, Bayern – Union Berlin 4-0.