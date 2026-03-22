VIDEO Un fleac! Câte goluri mai trebuie să înscrie Bayern Munchen pentru a ajunge la 100 în acest sezon din Bundesliga

Bavarezii se îndreaptă spre un nou titlu de campioană a Germaniei.

Bayern Munchen și-a făcut din nou norma de goluri: a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu 4-0 pe Union Berlin, în etapa a 27-a din Bundesliga.

Bavarezii au ajuns astfel la 97 de reușite în acest campionat, cu o medie de peste 3,5 goluri pe meci, și cu siguranță vor depăși suta de goluri, pentru că mai sunt 7 etape de disputat.

Bayern Munchen - Union Berlin 4-0

Chiar dacă gazdele au deschis scorul târziu pe Allianz Arena, Olise marcând în minutul 43, elevii lui Vincent Kompany au intrat cu avantaj de două goluri la pauză, după ce Serge Gnabry a înscris şi el, în minutul 45+1. 

La reluare, Harry Kane şi-a dăcut datoria de golgheter, punând al treilea gol pe tabelă, iar același Gnabry a stabilit rezultatul final, Bayern – Union Berlin 4-0.

Heidenheim - Bayer Leverkusen 3-3, încă un meci excelent pentru Aleix Garcia (ex-Dinamo)

Într-un alt meci al etapei, scrie news.ro, Heidenheim şi Bayer Leverkusen au terminat la egalitate, 3-3.

Pentru gazde au înscris Behrens (56) şi Pieringer (72 - din penalty şi 85), în timp ce Leverkusen i-a avut pe lista marcatorilor pe Tillman (22) şi golgheterul Schick (35 şi 79), cel mai bun om al oaspeților alături de mijlocașul Aleix Garcia (ex-Dinamo) - ambii au fost notați cu 7.6 de Sofascore.

Clasamentul din Bundesliga: Bayern Munchen are 9 puncte peste marea rivală Borussia Dortmund

Aeroportul izolat unde „parchează" toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
