SOC MONDIAL! O super vedeta din fotbal se poate retrage la 22 de ani! Reactia oficiala a clubului

Accidentarile din ultimul timp l-au distrus psihic.

Ia in calcul sa renunte la cariera profesionista la doar 22 de ani, desi are contract pe termen lung cu Bayern!

Kingsley Coman a recunoscut public ca ia in calcul sa abandoneze fotbalul in cazul in care se va accidenta din nou.

In ultimul an, Coman a suferit doua accidentari grave la ligamentele gleznei, in februarie si august. Prima l-a scos din orice calcule pentru Mondialul din Rusia, o lovitura din care nu si-a revenit nici acum.

CEO-ul lui Bayern, Karl Heinz Rummenigge, spune ca mijlocasul ofensiv are parte de toata sustinerea clubului.

"Toti suntem alaturi de el. Stim ce jucator bun e, ne bazam pe el si va deveni si mai bun pe viitor", si-a inceput Rummenigge discursul.

Oficialul i-a transmis un mesaj clar lui Coman: uita de retragere!



"L-as sfatui pe Kingsley sa nu se mai lase dus de val si sa nu se mai gandeasca la sfarsitul carierei. In fotbalul de azi, care e foarte rapid si uneori foarte agresiv, pur si simplu nu poti sa eviti accidentarile din cand in cand. Important e sa revii in competitie cu moralul intact", a comentat Rummenigge.

Coman a revenit la antrenamentele lui Bayern pe 1 decembrie si s-a pregatit normal pentru prima oara dupa luni bune de suferinta.