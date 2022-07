Campioana Germaniei a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul fundașului central Matthijs de Ligt (22 de ani), anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

Cele două formații au bătut palma pentru transfer, iar Juventus are garantată suma de 70 de milioane de euro în urma transferului. Totuși, prețul total poate ajunge până la 80 de milioane de euro, în funcție de bonusurile stabilite în contract.

Bayern s-a înțeles și cu stoperul olandez, care are pregătit un contract valabil până în 2027 cu bavarezii, mai scrie sursa citată.

În cazul în care bonusurile vor fi atinse, Matthijs de Ligt va deveni cel mai scump fotbalist transferat vreodată de Bayern, la egalitate cu un alt fundaș, Lucas Hernandez, cumpărat de la Atletico Madrid în 2019, tot pentru 80 de milioane de euro.

