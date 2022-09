RB Leipizg și-a găsit înlocuitor după demiterea lui Tedesco! Un fost anternor al lui Dortmund e gata să preia echipa

Marco Rose rămâne favoritul clar pentru a prelua funcția de antrenor al lui RB Leipzig, potrivit ziarelor germane Bild și Sport1.

Rose a fost, de asemenea, căutat pentru a prelua această funcție înainte ca Tedesco să fie demis, după înfrângerea de marți seară cu 1-4 împotriva lui Șahtior Donețk.

Marco Rose will be appointed as new RB Leipzig manager, full agreement in place. Leipzig want to get it signed in the next hours to have Rose at work on tomorrow training session. ????⚪️???? #RBLeipzig

He’s expected to be in charge for the game vs BVB, if there are no issues. pic.twitter.com/vWlxmbS27n