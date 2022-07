Prima reacție a lui Sebastian Haller, atacantul Borussiei Dortmund, după ce a fost diagnosticat cu cancer

Atacantul ivorian al echipei Borussia Dortmund a declarat că va reveni mai puternic şi a mulţumit fanilor pentru mesajele de susţinere după ce s-a anunţat că suferă de cancer la testicule.

"Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru toate aceste mesaje calde primite, am fost foarte emoţionat să văd aceste reacţii frumoase şi chiar simt că nu merit atât de multe”, a reacţionat atacatorul ivorian pe reţelele sociale.

Transferat în această vară de la Ajax Amsterdam la Borussia Dortmund (22 de milioane de euro) anunţă că "se concentrează pe recuperare pentru a reveni mai puternic”. "Ştiu că va fi doar un test pe drumul nostru”, a spus el, potrivit News.ro.

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort ????????❤️ pic.twitter.com/crbtOfZAXM