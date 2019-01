Prima femeie antrenor din fotbalul german: "Imi aleg jucatorii dupa marimea penisului!" :)

Imke Wubbenhorst, 30 de ani, a devenit in luna decembrie prima femeie antrenor din fotbalul german, dupa ce a fost numita la echipa de liga a 5-a BV Cloppenburg.

Intr-un interviu pentru publicatia germana Welt, Imke Wubbenhorst a povestit faptul ca a avut parte de tot felul de remarci sexiste dupa ce a preluat echipa de baieti. Un jurnalist a intrebat-o daca ii obliga pe jucatori sa isi tina sorturile pe ei in vestiare, ca sa nu stea in chiloti in fata antrenoarei.

"Da, bineinteles, sunt profesionista", a raspuns ironica Imke. "Imi aleg jucatorii tinand cont de marimea penisului."

#Quote: Imke Wubbenhorst, the first woman to coach in Germany's top five leagues, was asked whether her players should make sure to cover themselves up in the dressing room ????????

"Of course not. I'm a professional. I pick the team on penis size." ????️

Ask a stupid question...