Inca un numar 10 pentru Hagi! Transfer NEASTEPTAT la Viitorul: jucatorul dorit insistent de Steaua acum 3 ani ajunge la Constanta

Viitorul e aproape sa dea inca o lovitura pe piata transferurilor!

Andreas Calcan (24 de ani) e la un pas de echipa lui Hagi. Plecat de la U Cluj in Olanda in 2016, Calcan a trecut pe la Willem, Dordrecht si Almere. Dupa un sezon consisntet in 2017-2018, in liga a doua, Calcan n-a avut cel mai bun start in actualul campionat, pe care l-a inceput la Almere.

Fost international U21, Calcan a fost dorit de Steaua acum 3 ani, insa a preferat sa mearga in probe la Ajax, apoi sa semneze cu Wilem. Calcan e unul dintre jucatorii care l-au impresionat pe George Ogararu in perioada pe care fostul stelist a petrecut-o pe banca Universitatii. Ogararu e cel care l-a ajutat sa si ajunga in Olanda.

Mijlocas ofensiv, Calcan vine sa-i ofere lui Hagi inca o optiune importanta in atac, alaturi de Eric, si el adus iarna asta.