Dan Șucu a dat lovitura! Fotbalistul împrumutat de la AS Roma

Dan Șucu a dat lovitura! Fotbalistul împrumutat de la AS Roma Fotbal extern
SPORT.RO
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Tommaso Baldanzi continuă la Genoa. Cele două cluburi s-au înțeles pentru un nou împrumut, prevăzut de data aceasta cu obligație de cumpărare.

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Tommaso BaldanziGenoaSerie A
Din articol

Genoa CFC a oficializat vineri păstrarea lui Tommaso Baldanzi în lot pentru stagiunea 2026/2027. Potrivit comunicatului emis de clubul genovez, mijlocașul în vârstă de 23 de ani a fost cedat temporar de formația capitolină, mutarea incluzând acum o clauză de transfer definitiv obligatoriu.

Fotbalistul italian născut în 2003 a ajuns pe „Luigi Ferraris” în perioada de mercato din iarnă, inițial cu o opțiune simplă de cumpărare. În returul campionatului, Baldanzi a devenit o piesă importantă în angrenajul ofensiv al echipei, reușind să strângă opt prezențe și două pase decisive.

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Reacțiile de după perfectarea mutării

Diego Lopez, oficialul celor de la Genoa, a detaliat decizia păstrării fotbalistului: „Echipele competitive care aspiră să se îmbunătățească au jucători de calitate care cunosc campionatul în care joacă. Tommaso reprezintă ambiția noastră de a ne îmbunătăți sezon după sezon”, a transmis conducătorul rossoblu.

Mijlocașul a oferit prima reacție oficială după parafarea actelor. „Sunt foarte fericit că pot continua aventura în tricoul Grifonului, abia aștept să reîncep cu aceste culori. Simt că pot da multe și știu că mai am multe de demonstrat fanilor rossoblu, care m-au făcut să mă simt acasă din prima zi aici, la Genova. Aici am înțeles că sunt în mediul potrivit pentru parcursul meu de creștere, în constantă sintonie și sinergie cu suporterii, antrenorul și conducerea. Sunt mândru să fac parte din această familie”, a spus Tommaso Baldanzi.

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