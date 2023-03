Motivul pentru care Julian Nagelsmann a fost demis

Julian Nagelsmann a petrecut 631 de zile ca principal pe banca tehnică a „bavarezilor”. Neamțul a înregistrat 84 de partide și a obținut, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt, o medie de 2.31 puncte pe meci.

Președintele lui FC Bayern, Oliver Kahn, a vorbit despre demiterea lui Julian Nagelsmann și a evidențiat faptul că neamțul a fost cedat din cauza slăbiciunii arătate de echipă în ultimul timp.

„Calitatea echipei noasre a arătat din ce în ce mai prost. Din ianuarie, am jucat din ce în ce mai puțin atractiv. Fluctuațiile puternice ale performanței ne pun în pericol obiectivele din acest sezon, dar și dincolo de el. Așadar, asta a fost reacția noastră”, a spus Oliver Kahn, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Why Nagelsmann sacked? ????????????

Oliver Kahn: “Quality of our squad has shown less & less often. Since January we played less & less successfully and attractively”.

“Strong fluctuations in performance put our goals in danger this season, but also beyond this season. So, we reacted”. pic.twitter.com/V9zViPGbAf