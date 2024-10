Catalanii au primit vizita bavarezilor miercuri seară, de la ora 22:00, pe ”Estadi Olímpic Lluís Companys”. FC Barcelona a depus un efort considerabil și și-a luat revanșa în fața lui FC Bayern.



Hansi Flick și Robert Lewandowski au reacționat categoric după ce FC Barcelona a umilit-o pe FC Bayern



În 2020, FC Bayern a învins-o pe FC Barcelona cu 8-2. Hansi Flick era atunci pe banca bavarezilor. Neamțul, între timp, a plecat de la echipa din Bundesliga și a ajuns să-i antreneze chiar pe catalani



După meciul din UEFA Champions League, Flick a lăudat-o pe Bayern și a punctat că e mândru de faptul că elevii săi nu au rămas blocați la 1-1 și au reușit să obțină toate cele trei puncte.



”Sunt mândru. Am revenit după 1-1. Am avut o pasă în care nu eram curajoși. Apoi am înscrs, ceea ce e important pentru noi. Am jucat oportunitățile de gol excelent. Sunt fericit, pentru că e o echipă foarte tânără.



Bayern Munchen este o echipă extraordinară și joacă fotbal frumos. Îmi place să mă uit la ei. Noi am făcut puțin mai bine lucrurile astăzi”, a precizat Hnasi Flick, potrivit merkur.de.



Robert Lewandowski, care a luat parte din postura de jucător al bavarezilor în acel 8-2, a susținut că Hansi Flick a pregătit perfect meciul și că o victorie împotriva fostei sale echipe e specială pentru el.



”Hansi a știut exact ce trebuie să facă. Avem mulți jucători tineri. El a crezut în el. El crede în noi. Totul decurge conform planului. Sunt foarte fericit. O victorie împotriva lui FC Bayern e specială pentru mine.



Emoțional, a fost diferit pentru mine față de acum doi ani. Tot ce am câștigat atunci, cum am jucat - asta rămâne. Dar astăzi, pe teren, a trebuit să blochez toate astea și să încerc să marchez”, a precizat și Lewandowski, conform aceleiași surse anterior menționate.