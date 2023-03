Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că șefii lui Bayern Munchen discută în acest moment despre demiterea antrenorului Julian Nagelsmann. Mai mult decât atât, există deja un manager pregătit să-l înlocuiască: Thomas Tuchel (49 de ani).

Tuchel e liber de contract din luna septembrie, când a fost demis de Chelsea. Neamțul se poate întoarce acum în Bundesliga, după aproape șase ani. L'Equipe a scris încă din luna februarie că oficialii lui Bayern l-au contactat pe Tuchel.

Ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann? Acesta a pornit un adevărat conflict în interiorul echipei. Jurnaliștii de la Bild au făcut publice tactici stabilite de Nagelsmann și prezentate în vestiar. Imaginile au devenit în scurt timp virale. Antrenorul a reacționat apoi vehement în fața reporterilor:

"Sunt furios! Persoana care transmite informațiile presei dăunează fiecărui jucător, asta nu este în interesul echipei. Cârtițele sunt specii protejate, așa că descoperirea lor este foarte, foarte complicată. Care este scopul celui care transmite astfel de lucruri, la ce speră? Motivul este clar pentru mine. Nu cred că presa plătește 500.000 de euro pentru informații de genul acesta. Nu cred că poate fi vorba de bani. Dacă vor să-mi facă rău, atunci așa să fie.

Pentru mine este important să mă pot uita în oglindă. Cum mă comport cu jucătorii mei? Cum mă comport cu colegii mei antrenori? Să sperăm că acea persoană nu se va putea privi în oglindă pentru că pur și simplu nu este o cale de urmat. Este vorba despre lucruri la care mă gândesc de ani de zile", a spus Nagelsmann.

